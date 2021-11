Posibilidad de que Ayuntamiento pida línea de crédito, aún sobre la mesa

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aún analiza la contratación de un crédito para el Ayuntamiento, pues parte de los 14.8 millones de pesos que pidió al gobierno estatal están considerados para la rehabilitación del Mercado de El Alto.

En entrevista, Rivera Pérez comentó que sigue el diálogo con la autoridad local para gestionar el recurso, solicitado tras semanas de insistir en un déficit financiero de 21.5 millones de pesos, heredado por la pasada administración.

Será en los próximos días cuando la Tesorería Municipal presente un nuevo balance de las finanzas, al concluir el proceso de entrega-recepción, además de que habría una propuesta de la institución a la que se contratará el recurso.

«No hemos descartado nosotros hasta este momento el tema de algún crédito, no hay tampoco ninguna decisión al respecto, no significa que ya lo vayamos a solicitar. le he pedido a la tesorería entregue el balance total de la entrega de las finanzas»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla