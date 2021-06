Premian investigación de la UNAM sobre virus en animales silvestres

Por Melisa Carrillo

Ciudad de México. La investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la UNAM, Rosa Elena Sarmiento Silva, recibió el premio George E. Brown, Jr. 2020 del gobierno de Estados Unidos por su investigación sobre virus en animales silvestres.

Según la UNAM, esta es la primera vez que uno de sus académicos recibe el galardón; el cual incluye mil 500 dólares para que continúe el proyecto junto a su colaborador Charles Chiu, de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

La investigación, titulada “Análisis metagenómico viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con alta diversidad biológica en México” fue considerada como la más destacada de la convocatoria de 2020 para el Instituto de la Universidad de California para México y Estados Unidos (UC MEXUS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La maestra en Ciencias y doctora en Ciencias Biomédicas explicó a la UNAM, que integraron un equipo de trabajo entre México y EU con el objetivo de proporcionar nuevas tecnologías para la identificación de agentes virales en muestras de baja concentración y la posible identificación de nuevos virus en animales silvestres descritos.

El proyecto se lleva a cabo en la península de Yucatán y pretende contribuir a identificar la diversidad de virus en hospederos vertebrados e invertebrados; con herramientas como la metagenómica, y analizar el impacto de la presencia de reservorios y la aparición de infecciones.

Así como generar modelos para identificar áreas de riesgo; contribuir a la formación de jóvenes investigadores; impulsar la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales; y determinar qué impacto tiene la fragmentación de los paisajes, producida por los humanos, en la diversidad de especies reservorias de virus de importancia en salud humana y animal.

La universitaria alertó que han aumentado las enfermedades emergentes y reemergentes causadas por patógenos virales; de las cuales, el 30% de las zoonosis (patógenos que se transmiten de animales a humanos), están asociadas a virus, por lo que es trascendental identificar los circulantes y monitorear sus reservorios para determinar su importancia en la transmisión.

Por ejemplo, las aves son reservorios del virus de la influenza; mientras que algunas especies de roedores son reservorios de hantavirus que pueden ser transmitidos a humanos y producirles enfermedades fatales, en algunos casos.

“La idea es buscar la diversidad viral por especie; no enfocarnos en un solo virus”, dijo y comentó que el muestreo que harán en los animales que logren capturar les permitirá plantear modelos de análisis de riesgo para la salud de los humanos.

De acuerdo con la integrante del Sistema Nacional de Investigadores, la investigación tiene gran relevancia en el contexto de la pandemia por Covid-19, ya que:

“El mundo no ha sido paralizado por una bacteria o un hongo, sino por virus (el SARS-CoV-2). Eso nos lleva a la importancia de su estudio”

El Covid-19 puso de manifiesto la necesidad de estudiar la salud de manera integral bajo el concepto de Una Sola Salud, con un equipo integrado por veterinarios, químicos, biólogos, entre otros, dijo.

Esto ha hecho posible que en poco tiempo se cuente con vacunas y que el desarrollo de fármacos y antivirales siga adelante para tener diferentes opciones y estrategias para combatir la enfermedad.

“Recibir el galardón es un premio que no me esperaba y me dio mucho gusto porque se trata de un reconocimiento al esfuerzo del grupo de trabajo en el que hemos colaborado desde hace varios años, con el apoyo de la Universidad y de la FMVZ. Es un honor y un compromiso muy grande”

Rosa Elena Sarmiento Silva

Investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UNAM