Presidente iniciará gira para izar banderas blancas en salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a partir del 2 de septiembre iniciará una gira para izar banderas blancas en materia de salud en cada estado del país. Esta gira concluirá el 14 de septiembre en Chiapas, coincidiendo con el 200 aniversario de la fundación del estado.

También puedes leer: López Obrador destaca complejidad del Tren Interurbano México-Toluca

El mandatario mexicano destacó que para el final de su mandato deben estar operativos más de 11 mil centros de salud y 600 hospitales del IMSS-Bienestar. Estos centros contarán con médicos, especialistas, equipos y medicamentos gratuitos y de calidad para todas las personas sin seguridad social.

“Desde el día 2 de septiembre vamos a comenzar a izar la bandera blanca en salud, estado por estado, hasta el 14, que vamos a concluir en Chiapas que cumple 200 años”, señaló el presidente.

Durante conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el presidente López Obrador subrayó que este plan de salud pública contrasta con la visión del grupo conservador, que apoya la privatización de servicios de salud y educación. Enfatizó que su administración busca garantizar el acceso gratuito a estos servicios esenciales.

El jefe del Ejecutivo Federal aclaró que su gobierno no pretende eliminar la propiedad privada ni expropiar bienes. «El problema en México era una banda de malhechores», afirmó, destacando que su enfoque se centra en combatir la corrupción y mejorar el bienestar social.

“Esas son nuestras diferencias de fondo, no eso de que vamos a terminar con la propiedad privada o que vamos a quitarles las casas, no, no, no, se padecía en México de una banda de malhechores, ese era el problema”, apuntó el mandatario mexicano.

López Obrador resaltó que su objetivo es alcanzar un Estado de Bienestar donde los mexicanos reciban protección de salud desde el nacimiento hasta la muerte. «Eso no lo comparten los conservadores, no les gusta la gratuidad», agregó.

También puedes leer: AMLO señala la expansión del cártel inmobiliario en el país



Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com