PRI se definirá como partido demócrata social en la XXIII Asamblea Nacional

Al definirse como un partido demócrata social, basado en muchas décadas de lucha, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se propone distanciarse de las corrientes ideológicas asentadas en el neoliberalismo, “ese liberalismo economicista creador de oligopolios y desigualdad social que los demócratas sociales combatimos y que con sus dañinos excesos demostró su fracaso”.

En los predictámenes de la XXIII Asamblea Nacional que se realizará el próximo sábado, el partido tricolor subraya que en esta definición ideológica “el PRI también se aleja del populismo que logró ascender al poder ante las debilidades que padecen las democracias incompletas que, encerradas en su circuito electoral, se olvidaron de cumplir su cometido en el ejercicio del poder”.

Sostiene que ese populismo que hoy gobiernos, ha creado una narrativa falaz, capaz de tomar por asalto la esperanza quebrantada de la gente para engañarla y buscar convertir a ciudadanos libres en clientelas, mediante la promesa incumplida de solucionar sus demandas.

“Una corriente autoritaria que usufructúa las reglas de la democracia, para subirse temporalmente al pináculo del poder y desde ahí comenzar a desmontar y a destruir a todos los fundamentos de la todavía inacabada República de la Democracia”.

El PRI sostiene que desde la democracia social, ubicado en el centro-izquierda del espectro ideológico nacional, “se separa de esas malogradas propuesta polares, para proponerse terminar de cerrar el paso al neoliberalismo y rebasar al populismo por el lado del progresismo, y así rescatar y convocar a México a consolidar la República de la Democracia y por tanto al Estado de derecho”.

El Partido Revolucionario Institucional llama a impulsar una economía social de mercado, competitiva e integrada al mundo, armónica entre un Estado rector promotor del desarrollo social y un mercado libre, con sólidas instituciones, ajeno tanto a aquel mercado libertino y salvaje de inspiración neoliberal, como a los dislates estatistas del populismo.

“La propuesta demócrata social del PRI es también un llamado a la reconciliación y a la unidad, en un país deliberadamente polarizado por la cotidiana e intencional exacerbación de sus contradicciones. Una división artificial entre buenos y malos, que el populismo realiza desde donde se debiera llamar a la unidad, para soportar su existencia haciendo de la polarización su principal arma de lucha”, puntualiza.

En materia económica propone impulsar una nueva Convención Nacional Hacendaria que revise y replantee la estructura de los ramos 28 de Participaciones y el 33 de Aportaciones para las entidades federativas, bajo el entendido que la Ley de Coordinación Fiscal debe ser renovada, después de 40 años de haber sido promulgada.

Respecto al sistema de salud, el PRI ofrece luchar “para devolver a la población los servicios de salud que le fueron arrebatados por el mal gobierno”. En particular se propone denunciar y fortalecer su lucha para restituir el sistema de compras de medicamentos “que la llamada 4T también desmontó sin tener una idea clara de cómo sustituirlo y que hoy daña a las familias mexicanas en sus bolsillos, en su salud y en su integridad, como es, entre muchos otros, el gravísimo caso de los niños que no tienen medicinas contra el cáncer. Una vez más, la 4T destruye, pero no sabe construir, pero a nosotros nos corresponde demandar la restitución del derecho a la salud, cuya garantía ha sido conculcada por el populismo”.

Con información de El Universal

