PRI señala rezago en Auditoría Superior con Amanda Gómez Nava

El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, señaló que durante el periodo de Amanda Gómez Nava frente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) hay un rezago en la fiscalización de cuentas públicas.

En entrevista, el también diputado plurinominal afirmó que este atraso no se veía en ejercicios anteriores, por lo que responsabilizó a Gómez Nava y a su equipo, a cargo del órgano fiscalizador desde mayo de 2022.

Por lo anterior, anunció que la bancada del PRI podría sumarse a la exigencia de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), para que la auditora sea destituida del cargo.

«Hay mucho trabajo que se viene aumentando, hoy nos damos cuenta de que no solo la auditora, si no todo su equipo está fallando, entonces si creo que hay un gran problema en cuentas públicas, hay muchos rezagos que esperemos que ya no vuelvan a suceder, eso no pasaba antes»

Néstor Camarillo Medina

Dirigente local del PRI