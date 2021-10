Priistas se lanzan contra Doger; lo señalan de incongruente

Los priistas Néstor Camarillo Medina, Charbel Jorge Estefan Chidiac e Isabel Merlo Talavera se lanzaron en contra de su compañero de partido Enrique Doger Guerrero al calificarlo como incongruente, debido a declaraciones que hizo sobre el morenista Ignacio Mier Velazco y su posible apoyo en caso de buscar la gubernatura en 2024.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, llamó a Doger a mantenerse al margen, ser congruente y no andar “a medias tintas” sobre su lugar como militante, sobre todo si busca participar en este instituto político en el próximo proceso electoral.

“Yo con mi calidad de dirigente jamás le cerraría las puertas [para el 2024]. Simplemente es congruencia política. No se puede estar con medias tintas; o están allá, o están acá”.

Negó abrir un proceso de expulsión para su compañero, al que llamó amigo, pero dijo que podría suceder en caso de que algún militante interponga una denuncia formal en su contra; además, en caso de que haya quejas, será la Comisión de Justicia Partidaria será la instancia que evalué la situación.

También reiteró que él no dijo que lo llamaría a cuentas, como señaló Doger en rueda de prensa.

“Yo nunca llamaré a cuentas a ningún priista, yo no dije que llamaría a cuentas a ningún priista. Yo simplemente dije que lo iba a buscar para platicar. Yo escucho a todos los priistas todos los días. Los escucho, dialogo y debatimos también”.

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, quien también fue aludido durante la conferencia de Enrique Doger, calificó a su amigo como malagradecido, ya que actuó con deslealtad hacía el partido desde la elección en la que el exgobernador Rafael Moreno Valle tomó el poder en el 2011; sin embargo, esa actitud se había vuelto sistemática con anterioridad.

“Obtuvo una diputación plurinominal cuando Javier López Zavala fue candidato a gobernador (2010) y trabajó para hacer perder a Javier López Zavala. Después a su amigo Enrique Agüera hizo todo lo posible para que perdiera la alcaldía con José Antonio Gali; y cuando Blanca Alcalá fue candidata a gobernadora (2016), obtuvo la delegación de IMSS, pero también hizo todo lo posible para que Blanca Alcalá no fuera gobernadora. Es malagradecido porque a mí en lo particular como dirigente del partido me pidió ser candidato a gobernador del PRI en 2018 y su único compromiso era confrontar al morenovallismo. Ese fue el pacto, pero se entregó a Rafael Moreno Valle y a la campaña del PAN”.