Primero las mujeres pobres: Claudia Sheinbaum

La virtual candidata de la Cuarta Transformación (4T), a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que ante las condiciones históricas de violencia de un régimen en contra de las mujeres, la prioridad deben ser aquellas que han sufrido más por su situación económica.

“Por el bien de todos, primero las mujeres pobres”, aseveró la coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, en entrevista con El Ciudadano México, durante su asistencia al IX encuentro del Grupo de Puebla.

Sheinbaum Pardo profundizó sobre la máxima del presidente y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la Cuarta Transformación “ya es feminista”.

Señaló que entre la población femenina, históricamente violentada y «sometida por un régimen autoritario”, hay mujeres que han sufrido mayor embate, como aquellas indígenas que sustentan a sus familias en pobreza, por lo que deben ser prioridad.

“Nosotros decimos, por el bien de todos, primeros los pobres, pero por el bien de todas, primero las pobres, porque en efecto, las mujeres vivimos violencia, a veces no importa en qué ingreso estemos o en qué nivel económico trabajemos, porque hay una historia que ha hecho que las mujeres trabajemos, hasta cierto punto, sometidas por un régimen autoritario y discriminatorio, pero en esencia dentro de las mujeres, hay mujeres que sufren más” Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenciable de Morena

Reiteró que el humanismo es uno de los pilares de Morena, el cual calificó como un movimiento social antes que un partido político, que lucha por erradicar cualquier forma de discriminación, contra la mujer, por el color de piel y a nivel social.

No sería extraño una mujer en la presidencia

La primera jefa de Gobierno de Ciudad de México, capital del país, afirmó que la posible llegada de una mujer a la presidencia no sería “extraño”, pues señaló que en años recientes ha habido cambios sustantivos en el país, ahora que las mujeres ocupan puestos de primer nivel.

Refirió que durante el mandato de López Obrador la mitad del gabinete son mujeres, mientras que el Congreso de la Unión alcanzó una paridad inédita y 10 mujeres lograron la victoria en la gubernatura de sus respectivas entidades:

Consideró que la llegada de una mujer de izquierda como primera mandataria del país sería “un símbolo” para el movimiento, no obstante, reconoció que aún hay camino por recorrer para lograr la igualdad sustantiva por la que pugna la llamada 4T.

“Es un símbolo que una mujer llegue a la presidencia y más una de la transformación, pero hay que caminar todavía más, porque nosotros lo que queremos es la igualdad sustantiva de las mujeres, a mí no me gusta este término de que una mujer rompe el techo de cristal porque parece que es el esfuerzo personal de llegar a algún lugar (…), no es un asunto de una mujer romper el techo de cristal, es un asunto de un movimiento social, por la igualdad”

Sheinbaum Pardo llamó a la sororidad entre mujeres que sean víctimas, a no rendirse y no minimizar la violencia, como un mensaje especial para las mujeres del país durante la coyuntura actual.

“Primero, como mujeres, que nunca nos rindamos, que no importa la condición en la que estemos viviendo, que sepamos que valemos mucho, porque a veces la violencia, la discriminación contra nosotras nos hace minimizarnos y hay que salir de ahí, ¿cómo podemos salir de ahí?, juntándonos con otras mujeres. Y en segundo lugar, es un asunto que tiene que ver con la igualdad de las mujeres, pero es un asunto que tiene que ver con todas y con todos luchamos por un país más justo, luchamos por un continente más justo, por un país más justo”

Principios darán continuidad a la 4T

Para continuar con el movimiento de izquierda en el país, deben respetarse los principios básicos con los que López Obrador comenzó la transformación y que son los valores fundamentales de Morena: no mentir, no robar y no traicionar.

Así lo aseguró Sheinbaum Pardo, quien reiteró que estas bases no pueden modificarse y son los pilares para lo que llamó “el segundo piso de la transformación”, que afirmó continuará tras la salida del presidente.

“Nosotros tenemos principios, nuestros principios básicos son, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y esos nunca puede modificarse; al mismo tiempo, lo que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es mucho en estos que van a ser seis años, y de ahí partir a lo que yo llamo el segundo piso de la transformación, el segundo escalón de la transformación, que en esencia tiene que ver con seguir construyendo los derechos del pueblo”

Un proyecto de nación no se puede equivocar si avanza conforme los derechos del pueblo, aseguró la doctora Sheinbaum, quien refirió entre las necesidades, la educación, salud, así como vivienda, salario y empleo digno, junto con apoyo al campo.

La presidenciable anunció uno de los grandes retos que enfrentará la 4T, en caso de mantenerse frente al país, que es buscar una reforma a la Constitución Política de México para lograr un cambio de fondo al Poder Judicial.

Dio a conocer que, para fortalecer la democracia participativa en el país, busca la elección de ministros y jueces “por el pueblo”, ante los múltiples cuestionamientos a los juzgadores y específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Consideró que su proyecto sería un “avance significativo” para la nación mexicana y un precedente para América Latina.

“Nosotros tenemos hoy un gran reto que nos hemos puesto, que es modificar la Constitución para un cambio fundamental, que en América Latina y en nuestro país es muy significativo, la modificación del Poder Judicial para que jueces y ministros sean electos por el pueblo, ese es un elemento central que estamos planteando”

Durante su asistencia al IX encuentro del Grupo de Puebla, la coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, reiteró que el movimiento iniciado en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador busca un país y un continente “más justo”.

En su participación durante los líderes progresistas, denunció que antes de la llegada de la 4T, el país vivió “un despojo a la nación con las reformas estructurales del gobierno neoliberal», en alusión a pasadas administraciones que implementaron medidas privatizadoras,

Recordó la realización de contratos leoninos a trasnacionales, que afectaron a empresas del Estado como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), que estuvieron por “entregar los bienes de la nación”.

Aseguró que la llegada de López Obrador a la presidencia logró una estabilidad económica en el país y destacó que su ascenso fue resultado de la voluntad popular, contrario a otros mandatos del “régimen”, que denunció fueron “fraudes electorales”.

“Durante esos 36 años (de gobierno), lo que vivimos fue un despojo de la nación, lo que vivimos fueron regímenes antidemocráticos que se indujeron con diversos mecanismos, con fraudes electorales descarados, hasta que en el 2015 se toma la decisión de nuestro movimiento por crear un partido”

Ilustración: Iván Rojas

Fotos: Especial

