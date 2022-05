Profesor Francisco Meneses transforma generaciones desde hace 40 años

Desde hace más de 40 años, Francisco Meneses ha dedicado su vida a ser profesor de primaria y secundaria en municipios como Huauchinango, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Puebla.

Comenzó a trabajar como docente de primaria en 1981, inspirado por su madre y sus tres hermanos, todos ellos trabajadores de la educación.

Para él, ser profesor es un trabajo gratificante, pero también necesario para transformar a las nuevas generaciones.

Actualmente, Francisco se desempeña como supervisor de la zona 004 de secundarias generales, al norte de la ciudad de Puebla.

No obstante, señaló que extraña trabajar como maestro de grupo, pues lo que más le gustaba era tener una cercanía con cada uno de sus alumnos.

Eso le permitió ayudar a muchos de sus aprendientes a tener una mejor formación académica, cómo Saúl, uno de sus alumnos de quinto año de primaria.

Refirió que el menor era buen estudiante, especialmente en matemáticas, sin embargo, tenía un problema, no sabía escribir y leer.

Al percatarse de la situación, el maestro se comprometió con el estudiante a enseñarle a leer y escribir antes de concluir el ciclo escolar.

«Ese caso me marcó mucho, porque el papá estaba agradecido porque su hijo no sabía leer y escribir, pero el niño terminó aprendiendo; todavía me iba a visitar agradeciéndome después de que salió, pero lo pudimos apoyar»

Finalmente, Francisco Meneses reconoció que existen grandes desafíos para el sistema de educación en México.

Afirmó que el mayor reto es el sistema de enseñanza, sin embargo, argumentó que sí los profesores son buenos, sus alumnos van a responder adecuadamente.

Lamentó la inseguridad que existe en el país, sin embargo, señaló que si desde las escuelas se promueven los valores a los infantes, es probable que se erradiquen conductas violentas dentro de la sociedad.

A su vez, indicó que otro problema es la desatención por parte de muchos padres de familia, lo que dificulta el proceso de aprendizaje de los menores.

No obstante, admitió que las nuevas tecnologías representan una gran herramienta que facilita impartir clases.

«Ser maestro me ha marcado mi vida, me siento plenamente satisfecho, estoy muy agradecido con la vida, me gusta mucho, no me arrepiento de haber estudiado una de las carreras más hermosas y más bellas, me siento satisfecho con mis 40 años”