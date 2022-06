Propuesta de armas de ‘Alito’, “broma o cortina de humo”: diputados de Morena

Diputados locales del Partido del Trabajo (PT) y Morena se pronunciaron en contra de la propuesta de posesión de armas de fuego realizada por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Los legisladores de la Cuarta Transformación afirmaron que esta iniciativa no será aprobada por la Cámara de Diputados, pues la calificaron de ser una “broma” y una “cortina de humo” por parte de Moreno Cárdenas.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente del Congreso del Estado, afirmó que la iniciativa no será aprobada en Puebla, pues argumentó que carece de fondo.

“No estamos de acuerdo, definitivamente es algo que no podemos permitir, pero al final de cuentas no va a tener mayor eco, no es lo que queremos los mexicanos y en Puebla definitivamente no va a pasar, creo que debemos actuar con mucha responsabilidad y hacer equipo con la ciudadanía para generar prevención y estrategias necesarias para que las familias vivan en paz”

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Presidente del Congreso del Estado