PSI se suma a la oposición si la hija del líder es candidata

El dirigente del partido político local Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, abrió la posibilidad de realizar una alianza en Puebla con el Frente Amplio, en caso de que su militante Nadia Navarro Acevedo, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), obtenga una candidatura.

En entrevista, el también diputado declaró que una posible coalición dependerá del proyecto de Navarro Acevedo, quien quiere ser candidata a la gubernatura por la alianza PRI, PAN, PRD.

Declaró que la senadora tendrá «todo el respaldo» de su partido, no obstante, reiteró que hasta el momento no existe alguna negociación con otras fuerzas políticas de cara al 2024.

Lo anterior, ya que hace una semana la Senadora Navarro tuvo que deslindar a su partido (PSI) de una «megacoalición» con Morena, para respaldar a la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque el logo del PSI apareció en mamparas y los dirigentes del mismo aseguraron su participación con el partido oficial, el líder y fundador del partido se ausentó en el evento de medios, desmarcándose posteriormente de la alianza morenista.

De igual forma, descartó alguna denuncia contra la dirigente local de Morena, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, por utilizar el logo de su partido, pues sostuvo que «para nosotros no es agravio, lo pusieron, no sé quién lo puso, no se trata de entrar en un pleito jurídico o legal, con nosotros ese tipo de cosas no funciona».

