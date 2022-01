Publican convocatoria a elección de juntas auxiliares y aspirantes velan por su registro

Por Alexis Lira Reyes y Jesús Arróniz

El Ayuntamiento de Puebla este domingo publicó la convocatoria para contender por la presidencia de alguna de las 17 juntas auxiliares en el estado, por tal, los primeros postulantes comenzaron a llegar a las oficinas de la Secretaria de Gobernación Municipal, en la 3 Poniente, incluso desde la noche del 1 de enero.

Reporteros de El Ciudadano México pernoctarán afuera del referido inmueble, al igual que un número considerable de aspirantes, para reportar a primera hora los registros del proceso de renovación de autoridades.

Hoy también fueron elegidos los seis integrantes de la Comisión Plebiscitaria, la cual vigilará y dará certeza a los comicios.

Un nuevo proceso inicia

El registro será del 3 al 6 de enero, y entre los requisitos solicitados están: constancia de vecindad, credencial para votar, constancia de no antecedentes penales, de no inhabilitado, carta compromiso, dos fotografías tamaño infantil y carta bajo protesta donde corrobore que no está en un cargo público.

También es necesario entregar una descripción textual e imagen del logo y emblema de la planilla participante.

El viernes 7 de enero es el límite para cumplir con los documentos porque el lunes 10, la Comisión Plebiscitaria dará constancias de validez y será el inicio de las campañas, que terminarán el miércoles 19. Las votaciones serán el 23 de enero.

Al final… se realizarán

Este ejercicio democrático presentó complicaciones porque el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el edil Eduardo Rivera Pérez, pidió en varias ocasiones al Instituto Electoral del Estado (IEE), la organización de éste, pero el organismo lo rechazó, aunque reiteró que apoyaría con material.

Los plebiscitos implicarán un gasto público de 17 millones de pesos.

Estas son las 17 juntas auxiliares que renovarán a sus máximas autoridades:

Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza, La Libertad, La Resurrección, San Andrés Azumiatla, San Baltazar Campeche, San Baltazar Tetela, San Felipe Hueyotlipan, San Francisco Totimehuacan, San Jerónimo Caleras, San Miguel Canoa, San Pablo Xochimehuacan, San Pedro Zacachimalpa, San Sebastián de Aparicio, Santa María Tecola, Santa María Xonacatepec. y Santo Tomás Chautla.

