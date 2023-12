Puebla trabaja para que no se generen divisiones políticas: Céspedes

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que el proceso electoral del próximo año será uno de los retos de su administración, no obstante, trabajará para evitar que en la entidad se generen divisiones por asuntos políticos.

En encuentro con medios de comunicación, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que no busca generar línea ni golpeteo a aspirantes desde su cargo en la administración estatal, por lo que trata de hacer que el próximo ejercicio electoral no divida a Puebla.

El mandatario poblano expuso que durante el proceso interno que atravesó Morena para definir a su candidato a la gubernatura él buscó distanciamiento para evitar que se pensara que el gobierno estaba influyendo en el proceso o actuaba en favor de un perfil.

«No busco generar golpeteo, trato de hacer que este ejercicio no nos divida en Puebla. No estoy de acuerdo con que nos echen a pelear entre poblanos. Somos una familia, a veces son tantos los daños que se rebasan los límites y el día de mañana ya no hay vuelto para atrás»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla