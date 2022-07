AMLO sobre el T-MEC: no va a haber ruptura del tratado

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el mercado de EU y Canadá es el más importante del mundo, pero si tener acceso a él implica ceder soberanía no lo aceptará luego de las quejas de ambos países por la política energética del país tras solicitar consultas para la solución de diferencias bajo el T-MEC, aunque puntualizó que “no va a haber ruptura del tratado”.

“Aún tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”, dijo y aseguró que no fue en vano que se detuviera la negociación por casi 15 días tras oponerse a lo que habían negociado funcionarios de la administración pasada.