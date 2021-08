Celebra Barbosa desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo

Marisol Córdoba

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el diputado federal Saúl Huerta Corona ya no tiene inmunidad, la Fiscalía ya debe actuar, y se le debe aplicar la ley, así como al diputado Mauricio Toledo.

Celebró que la Cámara de Diputados, que el miércoles pasado se erigió como jurado de procedencia, haya retirado el fuero a Huerta Corona, que enfrenta dos denuncias por abuso sexual contra sus dos ex colaboradores, y de Mauricio Toledo por desvío de recursos.

“Los diputados ya no tienen inmunidad y se podrá actuar en su contra (…) Celebro que se aplique la ley. Es nuestra máxima, aplicar la ley. Nada que pobrecito, no se lo merece. La ley se tiene que aplicar”, acotó el mandatario al indicar que a los legisladores no se les retiró su investidura y siguen siendo diputados.

Barbosa Huerta se dijo impactado por el nivel en que se encuentran las cosas por los señalamientos contra el legislador, ahora separado de la bancada de Morena. La medida se tomó en atención a los señalamientos en su contra de abuso sexual a sus excolaboradores, a quienes antes drogó para evitar que se resistieran, de acuerdo con la acusación.

La primera denuncia fue presentada el pasado 21 de abril: a un menor de 15 años que laboraba con él bajo engaños lo llevó a un hotel para abusar de él; este caso atrajo otras dos denuncias, de las cuales sólo una fue interpuesta de manera oficial.

Ante las acusaciones con 447 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara de diputados le retiró el fuero a Saúl Huerta; la Fiscalía de la Ciudad de México ahora sí está en posibilidades de ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Tras quedarse sin fuero, Huerta Corona no se ha manifestado.

Por su parte, Mauricio Toledo, diputado por el Partido del Trabajo originario de San Martín Texmelucan, huyó a Chile. El legislador argumenta que su salida ya la tenía agendada antes de la sesión extraordinaria; sin embargo, el legislador pidió licencia a su cargo.