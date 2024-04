Eduardo Rivera presume ser el alcalde que más invirtió en seguridad

Luego de que Alejandro Armenta Mier criticara el desempeño de Eduardo Rivera Pérez como alcalde de la ciudad de Puebla en materia de seguridad pública, el ahora candidato a la gubernatura aseguró que ningún otro edil ha destinado más recursos para dicho rubro.

El abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla retó a Alejandro Armenta a que le diga si alguien lo ha superado en la contratación de policías y la adquisición de cámaras de videovigilancia.

«Contéstame si alguien me superó en graduación de policías, si alguien me superó en compra de patrullas, si alguien me superó en instalación de cámaras de videovigilancia, si alguien me superó en la aplicación de la aplicación Alerta Contigo”

Eduardo Rivera Pérez

candidato a la gubernatura de Puebla