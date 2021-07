Rápido y furioso: así es el nuevo artículo de Ley de Vialidad contra cafres ebrios y pilotos de arrancones en Puebla

Pronto terminarán los tiempos en que un cafre en estado de ebriedad o un piloto de arrancones clandestinos, tras arrebatar la vida a un peatón, abandone serenamente la Fiscalía a 72 horas de su ingreso tras pagar una fianza; así lo prometió en conferencia matutina el gobernador Miguel Barbosa Huerta tras aprobar el Congreso del estado la adición del artículo 51 Bis a la Ley de Vialidad del Estado de Puebla que contempla, entre otras sanciones, la revocación de la licencia por diez años a quien participe en arrancones.

De tres a ocho años de cárcel podría enfrentar quien provocara una pérdida humana bajo el influjo del alcohol o enervantes, además de que ya no estaría en posición de enfrentar su proceso en libertad, como sucede hoy en día.

El mandatario, docto en filosofía del Derecho, se tomó un momento para explicar las causas que motivan la implementación de estas norman que regulan la conducta humana, encausándola hacia el funcionamiento armónico de la comunidad:

“La ley se construye con dos propósitos; regular conducta existente, evitar comportamiento irregular o provocar un comportamiento. Estamos legislando sobre un tema muy particular, que son los arrancones. Ya se aprobó la suspensión de una licencia por 10 años por participar en arrancones”. Gobernador Miguel Barbosa Huerta

En el mismo sentido, el gobernador subrayó la importancia de imponer la figura del “delito culposo agravado” a quienes, en estado de embriaguez etílica o psicodélica, provoquen lesiones graves e incluso lleguen al homicidio.

La larga cruzada de Miguel Barbosa contra los conductores temerarios

No es novedad la preocupación del gobernador Miguel Barbosa contra la conducción temeraria.

El 8 de junio del 2020, inquirido en torno a las quejas ciudadanas por la celebración de arrancones (en un momento crítico de la pandemia cuando la mayor parte de la población permanecía confinada en sus hogares), el mandatario –no sin antes aclarar que el tema no era competencia de su cargo– comentó que daría instrucciones a la ahora extinta Dirección de Vialidad –más adelante evidenciada por el propio gobernador como un órgano corrompido en todos sus niveles- para que se hiciera cargo del particular.

“No me quiero meter en cuestiones de vialidad como gobernador. Créanme: bajaría yo el nivel de la posición del gobernador en los asuntos de la cotidianidad”, dijo el mandatario que un año después integraría una mesa de trabajo para mandar a rescatar a dos perros de un socavón.

Mientras tanto, el youtuber Simón Ahued, que corría vehículos de alta gama en la Vía Atlixcáyotl para deleite de sus followers, retó mediante sus redes sociales al gobernador, tildándolo de deficiente mental y arremetiendo contra la implementación de retenes para la prevención de la conducción bajo el influjo del alcohol.

Como premio, Pacto Social de Integración (PSI) reclutó al influencer como Delegado Especial del Distrito 17. Un día después, tras la aparición de un video de las cámaras de seguridad donde Ahued degustaba por vía nasal líneas blancas durante un trance de concordia y comunión con sus amistades, en los sanitarios de un antro, el partido lo liquidó de sus filas y Ahued declaró, contrito, que “lo suyo era ser un rockstar, no político”.

Más recientemente, en noviembre de 2020, el gobernador dio seguimiento puntual al caso del joven trabajador Juan Carlos Medel Villa, quien fuera atropellado a los 27 años tras su primera jornada de trabajo por el beodo Yamil Gómez, quien pasó a ser bautizado en medios como ‘El Júnior del Mercedes’.

Tras el incidente, las autoridades demoraron la presentación del conductor ante la autoridad que debía hacer la evaluación toxicológica del imputado, en evidente violación del Artículo 46 de la Ley de Vialidad, que estipula:

“Cuando un policía de vialidad, en ejercicio de sus funciones y acorde con la naturaleza del evento, tenga conocimiento de la comisión de probables hechos delictivos, procurará garantizar la seguridad de las probables víctimas, aplicando los protocolos que correspondan, debiendo poner a disposición del Ministerio Público, por medio del parte respectivo y en forma inmediata, a las personas que haya detenido y los objetos asegurados”. Ley de Vialidad para el estado libre y soberano de Puebla

Es importante rememorar que el clan de Yamil Gómez, con su portentoso poder adquisitivo, contrató a una caterva de abogados que presuntamente se coludió con el ministerio público, el juez e incluso con el propio representante legal de la parte acusadora, Alejandro Julián Rosas Moro, para que bajo la promesa de una compensación económica, la familia agraviada firmara documentos exculpatorios que permitieran a Yamil Gómez el abandono de la prisión cautelar. Tras firmar el instrumento de exoneración, la familia doliente no recibió un quinto de la suma prometida.

El gobernador Barbosa ordenó una investigación contra todos los involucrados en esta urdimbre de corrupción promovida por el clan de Yamil Gómez, incluyendo a los funcionarios del estado coludidos, de lo que no se salvó ni el galeno que expidió un justificante médico para que Yamil Gómez pudiera librarse de asistir a una audiencia judicial por el caso mencionado.

Además, el gobernador prometió el 30 de noviembre de 2020 que finalmente los espectáculos clandestinos de velocidad en las vías rápidas angelopolitanas habían llegado a su fin.

“Se van a acabar los arrancones de los jueves por la noche, que le busquen por otro lado los júniors y sus vehículos”, arremetió.

Puebla, el peor estado para conducir en la República Mexicana: índice de Waze

De acuerdo al índice compilado por la aplicación de navegación automovilística Waze, en 2016 Puebla calificó como la peor ciudad para manejar en el país, toda vez que alcanzó apenas 4.33 de 10 puntos posibles.

La renuencia tanto de los automovilistas como de ciclistas y motociclistas a respetar el reglamento de tránsito; la nula cultura vial de la mayoría de los peatones; la deficiente infraestructura vial –entre la que vale la pena mencionar la escasez de señalética-; el desatino en los perfiles elegidos para encabezar las secretarías que regulan la movilidad, el transporte y la cultura vial de Puebla; todos estos descalabros se encadenan en un sistema complejo, multidimensional, que hacen del mejoramiento de la experiencia vial en Puebla una tarea aún sin resolver.