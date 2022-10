Recuento de daños tras paso de huracán Roslyn en Nayarit

El paso del huracán Roslyn en el estado de Nayarit dejó tres muertos y 180 mil personas sin energía eléctrica, de acuerdo a la información actualizada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El fenómeno climatológico, el cual ya está degradado a baja presión, también dañó 5 mil casas, carreteras y provocó inundaciones en una decena de municipios.

Las personas que fallecieron por causas del huracán son: una mujer del municipio de Rosamorada; un hombre de Isla de Mexcatitán, en Santiago Ixcuintla, así como otro ciudadano de San Felipe Aztatán, en Tecuala.

Autoridades estatales avisaron que el servicio de energía eléctrica podría quedar restablecido en una semana.

«Tenemos un daño general de 180 mil usuarios sin energía eléctrica, implica que tampoco hay comunicación, desde la parte media de San Blas hasta la Sierra no hay buena comunicación, no hay internet, no hay luz«

SSP