Registran más de 2 mil quejas por servicio del transporte público

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, el gobierno de Puebla registró 2 mil 687 quejas de usuarios por el servicio del transporte público y mercantil, a través del Sistema Integral de Quejas.

De acuerdo con el cuarto informe del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, del total de quejas que se reportaron en este periodo, 2 mil 573 fueron atendidas, es decir, el 95.76 por ciento.

Las resoluciones, indicó el documento, derivaron en el mismo número de exhortos y supervisiones a los concesionarios o representantes del transporte público y mercantil.

Los municipios con el mayor número de reportes, a través del Sistema Integral de Quejas, fueron Puebla, Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tecali de Herrera, Tehuacán y Zacapoaxtla.

Inician 20 procedimientos de revocación de concesión

El gobierno estatal también informó que en estos últimos 11 meses se iniciaron 20 procedimientos administrativos de revocación de concesión por incumplir lo establecido en la Ley de Transporte del Estado, así como su reglamento.

Las principales causas fueron porque las unidades superaron la antigüedad permitida, por no informar sobre la información de los conductores, no contar con póliza de seguro y no atender los daños que hayan causado los choferes en la prestación del servicio.

Por otra parte, se iniciaron 57 procedimientos administrativos de cancelación de permiso por haber presentado documentación falsa y no informar a la autoridad competente sobre los datos de conductores.

Asimismo, se reportaron 27 procedimientos administrativos de suspensión de licencia, debido a que los choferes estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas o el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias similares.

Emiten 908 infracciones a choferes

Por otro lado, el gobierno estatal informó que, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, se realizaron 558 operativos para combatir la irregularidad en la prestación de este servicio.

Estas acciones derivaron en 908 infracciones a permisionarios, debido a que no contaban con la tarjeta de circulación, el tarjetón de concesión, permisos, gafete de identificación, placas o póliza de seguro.

Las infracciones fueron en contra de conductores de Atlixco, Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador el Seco, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tepeaca, Tecamachalco y Venustiano Carranza, indicó el informe.

