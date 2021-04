Registro digital salva a Morena para inscribir candidatos; le quedan tres días de plazo

Tres días y contando es el tiempo que a los partidos políticos en Puebla les queda para concluir con el registro de sus candidatas y candidatos locales, en especial a Morena, pues en las últimas horas, militantes inconformes de ese partido se apersonaron en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado (IEE), para no permitir el registro de perfiles que, según dijeron, son impuestos por la dirigencia estatal.

Sin embargo, las plataformas de registro digitales se habrían convertido en la salvación de Morena para poder inscribir a sus perfiles designados, confesó el secretario con funciones de presidente del partido en Puebla, Edgar Garmendia de los Santos.

En una entrevista, Garmendia de los Santos también dijo que su grupo, es decir, la dirigencia estatal, no caerá en las presiones de los inconformes:

“No vamos a aceptar presiones de nadie. Las reglas fueron muy claras para la designación y no se va cambiara nada, no vendimos candidaturas, eso no es posible y no hay una sola prueba de ello”.

Edgar Garmendia