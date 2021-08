Reportan la desaparición de 223 mujeres en Puebla

De enero de 2020 a enero de 2021 desaparecieron en el estado de Puebla 223 mujeres, 34 por ciento más con respecto de los 166 casos registrados en el mismo lapso de 2019, informó el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para el Estado de Puebla (CCSJ).

El consejo presentó este 24 de agosto el Registro Hemerográfico 2020 sobre Desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Puebla.

El registro se basa en información recolectada de notas informativas, el portal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, publicaciones en redes sociales de medios de comunicación, colectivos de búsqueda de personas y dependencias estatales y municipales.

Parte de este registro tuvo como objetivo tener un enfoque interseccional para comenzar a identificar y exponer grupos vulnerables en el sector poblacional de niñas, adolescentes y mujeres, considerando a grupo etario, etnicidad, discapacidades, orientación sexual e identidad de género.

La presentación quedó a cargo de Samantha Páez, directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital; Tonalli Pérez, subcoordinadora de Investigación Aplicada; y Regina I. Medina de la organización Intersecta, organización feminista dedicada a la promoción de políticas públicas para la igualdad.

Sólo 30% de los casos, con seguimiento hemerográfico

De acuerdo con la Georreferenciación Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE) se abrieron 736 carpetas de investigación sobre mujeres víctimas del delito de desaparición de personas (durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020).

Es decir que, de acuerdo a lo que reporta este registro, 30 por ciento de los casos fueron dados a conocer a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO) hubo 288 personas desaparecidas o no localizadas en Puebla, durante el mismo periodo; de las cuales 37 por ciento son mujeres.

Grupos etarios

El grupo etario más afectado sigue siendo el de 15 a 19 años, con un total de 76 casos, lo que, a su vez, representa el 51 por ciento del total de los casos.

21 casos corresponden a niñas (0 a 11 años); de las cuales 15 fueron localizadas con vida.

42 casos fueron a mujeres jóvenes (18 a 23 años); 23 fueron localizadas con vida y dos más podrían ser víctimas de presuntos feminicidios.

94 casos corresponden a adolescentes (12 a 17 años); 42 fueron localizadas con vida y una más fue localizada sin vida, en lo que pareciera ser un feminicidio.

Dos casos fueron de adultas mayores: una mujer argentina radicada en el estado de 73 años y otra mujer con discapacidad mental de 76; de ambos casos se realizaron brigadas de búsqueda, pero se desconoce si se abrieron carpetas de investigación.

Parentescos

14 de los casos son de mujeres que desaparecieron junto a sus hijas.

La mayoría de las madres ronda en la edad de 20 a 29 años, mientras que todas las hijas son menores de edad.

64 por ciento de los casos del registro no reportan la apertura de una investigación; mientras que datos oficiales reportan que sí la hubo en el 36 por ciento de los casos.

El registro muestra que ocho de los casos fueron localizados con vida, tanto madres como hijas, poco más de la mitad de los casos.

Mujeres con discapacidad

En el registro hemerográfico se detectaron tres casos de mujeres que viven con alguna discapacidad; dos fueron localizadas con vida. Sin embargo, el RNPDNO no reporta ninguna carpeta de investigación que indique a una mujer con esas cualidades.

Origen e identidad étnica

Si bien Puebla es la cuarta entidad donde las mujeres representan más de la mitad de la población hablante de lengua indígena (con el 52.9 por ciento) y el 53 por ciento de los casos se reportan en municipios con población indígena, pero no existe en el registro oficial ninguna referencia explícita de una mujer indígena.

Esto no implica que no existan casos de esta naturaleza, sino que no son debidamente catalogados como tal.

En cuanto al número de casos, destaca el municipio de Puebla con 103.

Respecto de la incidencia por cada cien mil mujeres, destacan los siguientes municipios: Tlacotepec de Benito Juárez (27.6), Coronango (21.0), Venustiano Carranza (13.3), Acajete (13.2), Santiago Miahuatlán (12.8) y Amozoc (12.4).

De las niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas en esos municipios, 60 por ciento fue localizada con vida (101 casos). Del total de los casos, 85 por ciento fue encontrada con vida; mientras que, desafortunadamente, el 15 por ciento fue encontrada sin vida.

Otros delitos y antecedentes de violencia

Respecto a los antecedentes de violencia, este indicador se acerca más a una aproximación que a un valor real. Sin embargo, se identificó que en ocho de los 223 casos sí se presentaron antecedentes, mayormente de violencia familiar.

Mientras que 30 casos de desaparición se presentaron junto con otro tipo de delitos, entre ellos: feminicidio (15) y feminicidio en grado de tentativa (1); privación ilegal de libertad (6); sustracción de menores (5); lesiones (3); homicidio calificado (1); y trata de personas (1).

Búsqueda y localización

Se identificó que existía una carpeta de investigación en 59 por ciento de los casos registrados; así como que en el 20 por ciento (44) de los casos registrados la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió un boletín.

La alerta AMBER fue activada en cinco de los casos menores de edad.

119 niñas, adolescentes y mujeres fueron localizadas:

87 por ciento con vida (103). 54 por ciento de los casos fueron reportadas ilesas o reunidas con sus familias

13 por ciento sin vida (16). Cuatro casos son investigados como presuntos feminicidios.



Recomendaciones

El CCSJ realiza este estudio con varios fines, el primordial es crear un foco interseccional a la situación de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidos, y “analizar cómo se interrelacionan múltiples formas de discriminación y el impacto que tiene ese cruce en sus vidas”.

“Sin embargo, el primer obstáculo es la nula información, tanto en fuentes oficiales como en fuentes hemerográficas, sobre distintos grupos de mujeres, como: indígenas, con discapacidad, afrodescendientes, pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ, migrantes y en situación de calle.” Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para el Estado de Puebla

La omisión de estos datos obstaculiza en las acciones que se pueden tomar respecto de factores de discriminación, la identificación de si existe o no antecedentes de violencia y qué otros grupos vulnerables requieren ser reforzados.

La falta de una ley estatal también es un bache para obtener estas estadísticas.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano estos datos muestran cómo la prensa ha comunicado los casos de desaparición, con falta de perspectiva de género y sensibilidad para identificar o señalar rasgos de vulnerabilidad.

Su conclusión es que, tanto los medios de comunicación como las dependencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, deberían contar con herramientas para transmitir y catalogar esta información, para atender sus diversas vulnerabilidades y concientizar a la sociedad.