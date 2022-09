Representará Ebrard a México en funeral de la reinal Isabel II

El canciller Marcelo Ebrard asistirá como representante de México al funeral de la reina Isabel II, quien murió el pasado 8 de septiembre a los 96 años, que se realizará el próximo 19 de septiembre, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Va a estar en la representación del gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores, ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos a enviar nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe del Estado, al rey, cuando corresponda, pero tengo entendido que primero son los funerales y va a llevar tiempo el proceso para la coronación (…), ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que en 2023 puedan recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos, en Coahuila, desde febrero de 2006, para lo cual un equipo de expertos de la Comisión Federal de Electricidad trabaja en dichas labores.

“Tienen un buen equipo técnico de tiempo atrás (la CFE) y ellos están a cargo del rescate de los mineros de Pasta de Conchos, ya están trabajando en esa región, ya se hizo la valoración, no han dejado de trabajar en el rescate, nada más que lleva a tiempo. En el caso de Pasta de Conchos calculamos, si las cosas salen bien, el próximo año, ya que se requiere hacer túneles, mucha seguridad por gases para evitar explosiones, es un trabajo que lleva tiempo y mucha ingeniería”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrado envió condolencias a los familiares de las 20 personas que murieron durante un accidente carretero en Hidalgo, Tamaulipas, tras explotar una pipa al chocar contra una camión de pasajeros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que cuando menos se amplíe el plazo para que el Ejército apoye en tareas de seguridad más allá de marzo de 2024, periodo en el que concluye estas funciones, ya que aseguró que “a todos nos conviene”.

“Tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones (Ejército y Marina) y hacerlo como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución, porque ahora los que se rasgan las vestiduras se les olvida que se usaba al Ejército para tareas de seguridad pública, incluso se usó al Ejército para declarar la guerra, sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución.

“Sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad, a todos nos conviene, no puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país y ellos mismos se están quitando las máscaras porque eran una bola de simuladores y lo peor, unos corruptos que se dedicaban a saquear a robar, unos racistas que actuaban de manera prepotente, no les gusta eso”, dijo.