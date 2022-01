Reprueban regidores de Morena posible litigio para recuperar el DAP

Los regidores de Morena en el Cabildo de Puebla, Ernesto Aguilar Cabrera y Ana Laura Martínez Escobar, reprocharon que el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, planee acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recaudar por cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Al acusar que este impuesto “va contra la ciudadanía”, los concejales advirtieron que, en caso de que la impugnación sea votada por el cuerpo edilicio, la fracción de Morena votará en contra.

En entrevista, señalaron que el alcalde “puede utilizar los medios que así convengan a su derecho”; sin embargo, previeron un descontento social en caso de que “reviva” el DAP para Puebla capital.

«El horno no está para bollos, el ciudadano no es tonto y ya se da cuenta que este es un impuesto, no un derecho, y yo creo que la gente nos va a apoyar, es la primera interesada en qué no se aplique. El pueblo ya no puede seguir cargando con impuestos».

Ana Laura Martínez Escobar

Regidora de Morena