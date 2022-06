Resumen legislativo: castigo a notarios, cobro de abogados y asistencia para grupos vulnerables

Por mayoría de votos, los diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron reformar la Ley del Notariado, el Código Penal del Estado de Puebla y expedir la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado de Puebla.

Con esto, se castigará hasta con 5 años de prisión a los notarios públicos que simulen operaciones bancarias, no especifiquen sus formas de cobro, omitan sus responsabilidades o no paguen impuestos; además, se tabulará del cobro de honorarios para los abogados cuando no se celebren contratos por escrito.

También aprobaron reformar los Artículos 4 y 12 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; así como reformar y adicionar algunas disposiciones al Artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores.

Por lo anterior, las poblanas accederán a los servicios de asistencia social cuando sufran de abandono, maltrato o violencia familiar. En el caso de los adultos mayores en el estado de Puebla, tendrán atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.

La Mesa Directiva recibió un ocurso del ciudadano Rosendo Hernández Vásquez, habitante del municipio de Amixtlán, por el que aseguran que el edil Perfecto Bazán Galindo se ausentó de sus funciones desde el 16 de marzo del año en curso. Solicitaron al Legislativo su intervención; así como una auditoría financiera sobre el manejo de recursos públicos por las anomalías en su gestión.

Además, la diputada Aurora Sierra Rodríguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a Paola Angón Silva, presidenta municipal panista de San Pedro Cholula, para que transparenten sus programas presupuestarios del ejercicio 2022, por la falta de rendición de cuentas en su administración.

Aurora Sierra Rodríguez, diputada del Partido Acción Nacional./Foto: Agencia Enfoque

¿Qué propuestas se presentaron hoy?

El diputado Jaime Natale Uranga (PVEM) pidió reformar el inciso a) de la fracción XLV del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, para que los 217 ayuntamientos realicen las actividades de mantenimiento de áreas verdes y limpieza con agua tratada o captada de la lluvia.

La bancada del Partido del Trabajo (PT) propuso modificar los artículos 47 y 48 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, a fin de que los partidos destinen hasta un 10 por ciento de sus presupuestos a la capacitación de perfiles femeninos.

José Iván Herrera Villagómez (Morena), busca reformar el tercer párrafo del Artículo 67, la fracción IX del 69 y el segundo párrafo del 98; y se adicionan la fracción XI al artículo 28, la fracción X al 30 y la fracción X al 33 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la finalidad de reeducar sobre nuevas masculinidades que fomenten relaciones sin estereotipos.

José Iván Herrera Villagómez, del partido Morena./Foto: Agencia Enfoque

El diputado Adolfo Alatriste Cantú (PRI) solicitó adicionar un segundo párrafo al artículo 20 y el artículo 20 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, con lo que busca crear el Consejo Consultivo de la Mujer Rural.

La legisladora Nora Yessica Merino Escamilla (PT), propuso reforman la fracción III del artículo 4, y las fracciones VII, XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 6 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, para garantizar los servicios médicos y por fallecimiento a parejas del mismo sexo.

Carlos Alberto Evangelista Aniceto (Morena) pidió modificar el párrafo quinto del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la intención de salvaguardar la integridad de los menores de edad en toda acción emprendida por las autoridades del estado.

Néstor Camarillo Medina (PRI), presentó una iniciativa para agilizar los tiempos de designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) y reducirlos a un mes. Esto con las reformas, la fracción I del artículo 29 y el artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Néstor Camarillo, diputado del PRI./Foto: Agencia Enfoque

Cabe destacar que en asuntos generales, los diputados panistas Guadalupe Leal Rodríguez y Eduardo Alcántara Montiel presentaron una propuesta similar para reformar los Artículos 29 y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la que se regularán las ausencias definitivas.

Foto: Agencia Enfoque

