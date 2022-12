Ricardo Monreal es abucheado en Hidalgo

El senador, Ricardo Monreal Ávila durante su participación en el informe de labores de su compañero de bancada Navor Rojas Mancera fue abucheado por los asistentes en Pachuca, Hidalgo.

El líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado pidió a quienes gritaban que fueran más tolerantes y no se dejaran engañar ni manipular. “El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco”, les pidió.

El senador Monreal señaló que muchos de los que le gritaban “son nuevos, son neomorenistas, y yo digo que deberían tener tolerancia, tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país”.

El coordinador parlamentario de Morena afirmó que conoce a quienes están en su contra en Hidalgo, recordándoles que ha enfrentado la adversidad durante toda su vida política.

Mientras que a sus detractores les recomendó que tengan calma, “modérense, serénense, no se dejen engañar, escuchen a todos y seleccionen quién es el mejor para suceder al presidente de la República; que no los obnubile la furia, que no los ciegue el odio y el rencor”.

Finalmente, les expreso su respeto y ofreció su mano recordándoles que la intolerancia no sirve de nada.

“A esos que gritan les expreso mis respetos; a esos que insultan les ofrezco mi mano; a esos que agreden les digo tolerancia, que Dios los cuide y les quite ese odio, porque no sirve para nada” Ricardo Monreal Ávila

Senador del Grupo Parlamentario Morena

