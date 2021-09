Diputados del PRI piden acuerdos; panistas, que Morena los escuche

POR ANAID PIÑAS

Puebla, Pue. a 15 de septiembre de 2021. Con los 41 diputados electos reunidos en la sala principal del Congreso del Estado de Puebla, y tras las últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), quedó constituida y arrancó oficialmente la LXI Legislatura para el periodo 2021-2014.

En sesión solemne también quedó inaugurado el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en presencia del Poder Ejecutivo, representado por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, así como del Poder Judicial, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.

La diputada Nora Yessica Merino Escamilla rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y tomó protesta a los 40 diputados restantes que integran el Poder Legislativo.

Jaime Natale Uranga, del PVEM, agradeció a los poblanos que confiaron en el partido y se comprometió a trabajar por el bien de la ciudadanía.

Dijo que trabajará con responsabilidad y apoyo a todas las fuerzas políticas. Pidió no desatender la problemática de la COVID-19 ni los temas ambientales.

Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano, señaló que para esta legislatura se necesita de la construcción y pluralidad de ideas para trabajar por las pequeñas empresas, los campesinos y todos los poblanos.

Llamó a ser diputadas y diputados cordiales, a legislar basados en el respeto y entendimiento, para trabajar de la mejor manera posible en materia de derechos humanos, seguridad, educación, salud y transparencia.

El legislador Carlos Navarro Corro, de PSI, expresó que la oportunidad que tiene de estar en el Congreso podría traducirse en obtener la confianza de todos aquellos que no han encontrado respuesta a sus demandas. Trabajará en coordinación con todas las bancadas por el bien de Puebla.

Mariano Hernández Reyes, del Partido del Trabajo, recordó los malos antecedentes de “gobiernos despilfarradores que tomaron decisiones que hirieron el futuro de los habitantes”. Pidió a la LXI Legislatura concretar la suma de poderes para revertir el deterioro en materia de economía, salud, seguridad pública, educación y campo.

Añadió que ya existe un plan económico por parte del partido que fue presentado al gobernador del estado.

El diputado priista Néstor Camarillo Medina dijo que su bancada no contribuirá con «la esperanza falaz” que se descompone y se ha querido imponer. Pidió que la construcción de acuerdos no transite por la descalificación y la falta de ideas, de rumbo o de agenda, sino que se realicen por medio del debate y en el respeto. Aseguró que serán una oposición real en la LXI por el bienestar de Puebla.

El panista Eduardo Alcántara Montiel solicitó a Morena no cancelar a la oposición, sino escuchar todas las propuestas e ideas, porque no hay que ofender como medio de presión. Dijo que la diferencia de ideas no significa querer el mal para Puebla y pidió atender de manera prioritaria temas de seguridad, economía familiar, salud, así como evitar los gobiernos de lujo.

El legislador Roberto Solís Valles, de Morena, solicitó guardar un minuto de silencio por todas las víctimas mortales de la pandemia por la COVID-19 y exigió a todos los diputados poner a la patria antes que al partido, a evitar el ataque y la confrontación, a ser una legislatura que sirva como ejemplo de austeridad y trabajo para los demás estados.

Las siete fracciones parlamentarias coincidieron en que la LXI Legislatura será un lugar de consensos y diálogo, para la construcción de acuerdos, que pondrá en primer punto el bienestar de las y los poblanos.

