Roger Waters da revés a presentador de CNN sobre polémica en Taiwán

Por Agencia Xinhua

El hecho de que Taiwan sea parte de China ha sido aceptado absolutamente por toda la comunidad internacional, dijo el músico británico Roger Waters en una entrevista reciente con CNN.

En la entrevista transmitida el sábado, Waters refutó la acusación del presentador de CNN Michael Smerconish de que «los chinos están demasiado ocupados en cercar a Taiwan» y afirmó que «ellos no están cercando a Taiwan. Taiwan es parte de China».



«Si no sabes eso, no estás leyendo lo suficiente… No puedes tener una conversación sobre los derechos humanos» y Taiwan «sin realmente haber leído», dijo Waters, exintegrante de la banda Pink Floyd, a Smerconish.

El músico dijo al presentador de CNN «porque estás creyendo en tu propaganda, en la propaganda de tu bando».

«Los chinos no invadieron Irak ni mataron a un millón de personas en 2003″, agregó el músico, quien también es cantautor y compositor. «¿A quién han invadido y masacrado los chinos?», preguntó.

Te puede interesar: Por maniobras chinas con misiles cerca de Taiwán cancelan y desvían vuelos

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com