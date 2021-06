San Martín Texmelucan: la peor disputa en 2021 por una alcaldía poblana

La batalla por la alcaldía de San Martín Texmelucan ha sido una de las más turbulentas en el estado durante los comicios de 2021. Mal diseño de papelería electoral, incidentes anómalos en el cómputo de votos, infiltración del órgano electoral por funcionarios de una alcaldía que contiende por su reelección y brotes de violencia que incluyen disparos de fuego palomean todos los campos de una elección incompatible con una contienda democrática.

El escenario

Con un área de 82 km2, San Martín Texmelucan es el último centro urbano considerable de Puebla donde la autoridad electoral no ha certificado a un ganador para su alcaldía. Llamar anómala a esta circunstancia es quedarse corto.

Importante motor económico de Puebla, puntal del Corredor Industrial Quetzalcóatl, donde existe una notable producción textilera, metalúrgica y sobre todo química, de la que dependen millones de dólares en producción y exportación de plásticos; enclave estratégico entre Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México; San Martín Texmelucan ha logrado afirmarse como una de las principales economías del estado. De ahí el interés que suscitan los derroteros políticos por los que transcurre su vida democrática.

Los contendientes

Partido del Trabajo-Morena

Norma Layón Aarún es la alcaldesa morenista con licencia quien pelea su reelección. Por aquí se registró a Morena y por acá la postularon como candidata a la alcaldía en 2018. Cuenta con el beneplácito del gobernador Barbosa en materia de Seguridad. Ha sido acusada de intentar privatizar el agua de San Martín Texmelucan. Ha perdido el respaldo de sectores populares importantes en la entidad, tales como los tianguistas, con quienes surgieron tensiones derivadas de las medidas de confinamiento ordenadas durante el pico de la pandemia de Covid-19.

Movimiento Ciudadano

El psicólogo y educador Irving Abraham Pérez es ex oficial de la Fuerza Aérea mexicana. Dirigió el Consejo de Seguridad de Texmelucan entre 2014 y 2018 y es propietario de la Universidad Centroamericana.

Partido Acción Nacional

El académico Édgar Salomón Escorza ha sido director de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Desde 2018 se mencionaba su nombre como posible candidato a un puesto de elección popular, para la que quedó descartado al acceder a la rectoría de la mencionada institución. Se ha mencionado en medios nacionales que cuenta con una denuncia por violación contra Adriana Flores Carmona.

De la retaguardia a la vanguardia: instrucciones para derrumbar un PREP adverso

La jornada electoral terminó en Texmelucan con seis detenidos; cuatro de ellas tripulaban una camioneta blanca donde se hallaron armas de fuego, con relación a un reporte de ráfagas disparadas cerca de una casilla en Moyotzingo; y dos más que fueron coaccionando el voto en San Jerónimo Tianguismanalco.

Los primeros resultados arrojados por el PREP marcaban, por un ligero margen, a Movimiento Ciudadano como puntero, donde Abraham Irving Salazar Pérez, con 19.34%, se mantenía trenzado con Édgar Jesús Salomón Escorza, abanderado por el PAN-PRD-PSI, que se mantenía en 18.96%, y a quien seguía a escasa distancia el independiente Filemón Ramírez Sánchez, con 17.12% de la votación.

Sin embargo, la alianza PT-Morena, entre los competidores más rezagados de la contienda de acuerdo al PREP, no tardó en detectar un error crítico en las actas de cómputo, donde no aparecía el logotipo individual de Morena y del PT. Esto habría ocasionado una confusión desventajosa que habría repercutido en que al menos cinco mil votos no fueran contados.

Por lo tanto, PT-Morena solicitó al Instituto Estatal Electoral la suspensión del Programa de Conteo Preliminar (PREP) para San Martín Texmelucan, toda vez que la información que el organismo local electoral le estaría arrojando no contemplaría la totalidad de los votos emitidos a favor de dicha coalición. Ante la solidez de las pruebas presentadas, el Consejo General ordenó el recuento voto por voto.

Voto por voto y balazo por balazo

El martes, el Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y elpartido Pacto Social de Integración (PSI) consiguieron que el órgano electoral municipal, en voz de su presidente Rodrigo Sosa Hernández, solicitara ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral la atracción del cómputo de votos, aduciendo motivos de seguridad y clima de violencia en torno al órgano electoral municipal.

Sin embargo, el Consejo General desairó esta solicitud de Sosa Hernández, ordenando que fuera en el órgano electoral municipal donde se efectuara el recuento de los votos.

El miércoles por la mañana, a más de 60 horas del cierre de casillas, comenzó el conteo voto por voto, con representantes tanto de Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Revolución Democrática y PSI merodeando las instalaciones del órgano electoral en San Martín Texmelucan.

Como era de esperarse, Movimiento Ciudadano se inconformó con el recuento, advirtiendo en sus redes sociales que “lo que habían ganado en la elección, no iban a perderlo en la mesa”.

En declaraciones emitidas ayer por el delegado especial de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Agustín de Teresa, trascendió que se habían encontrado anomalías graves de la noche del domingo a la mañana del lunes, tales como paquetes electorales abiertos; bolsas con sufragios de la votación municipal mezcladas con votos de la diputación federal, pero contabilizadas por igual como votos de alcaldía; errores en la categorización de votos nulos; además de intervención de funcionarios municipales con licencia, tanto desde las casillas como desde el cómputo municipal.

Por otra parte, medios independientes han señalado la inducción de la funcionaria layonista Verónica Castro Amador al Consejo del Instituto Electoral texmeluquense como una clara penetración del Ayuntamiento en los órganos electorales, muy similar a la penetración del morenovallismo en el Instituto Estatal Electoral durante las elecciones de 2018.

Hubo, además, diversos incidentes de violencia en la entidad, en puntos tales como Moyotzingo e incluso en la colonia Linda Vista, donde se reportó un tiroteo contra la Universidad Centroamericana, propiedad del candidato de Movimiento Ciudadano, Irving Abraham Salazar Pérez.

Todos estos componentes son como pinceladas carmesíes que retratan un comicio muy diferente a la “elección limpia, limpia, limpia” que pintó con bombo y platillo el gobernador Miguel Barbosa el 7 de junio, haciendo referencia a la supuesta pulcritud que había caracterizado al proceso electoral en el estado.

Las consecuencias del desaseo

Movimiento Ciudadano ya ha anunciado su intención de impugnar ante el Tribunal Electoral los comicios; cabe subrayar que este tipo de anuncios no suelen emitirse cuando se tiene la certidumbre de la ventaja.

Por otra parte, el coordinador nacional de este partido, Clemente Castañeda, advierte que Movimiento Ciudadano no pactará con Morena en el Congreso, toda vez que al contender solo en el 2021 ha demostrado la envergadura de esta fuerza política.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, en voz de su dirigente estatal Genoveva Huerta, de plano ya está denominando la elección de Texmelucan como fraudulenta y desprovista de toda validez.

El proceso electoral en #SanMartínTexmelucan ha sido muy atropellado y carece de toda legitimidad. Tenemos todas las pruebas de que se trata de un fraude electoral. Hago un llamado al @Puebla_IEE para que ésta se anule. June 10, 2021

Mientras tanto, a 120 horas del cierre de casillas, el órgano electoral de Texmelucan aún no certifica a un ganador. Y los ánimos en torno a sus instalaciones se siguen crispando.