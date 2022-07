Santiago Nieto descarta investigación por lavado de dinero contra Mier

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, negó que exista una investigación directa por presunto lavado de dinero en contra del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Aseguró que no hay una coalición de funcionarios públicos para perseguirlo y resaltó que existe una filtración ilegal de información, sobre una investigación que sigue en curso.

Además, dijo, se tergiversaron los datos al estar incompletos, debido a que los documentos que se compartieron, desde mayo, eran fragmentos.

En entrevista con un medio nacional, Nieto Castillo respondió a la denuncia que promovió el diputado poblano en su contra, en la que involucró al senador Alejandro Armenta Mier, al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta; y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.

“Me parece que este es un problema de poblanos, que tendría que resolverse en Puebla y no tendría que impactar a nivel nacional”

Explicó que desde julio del año pasado, ya había una filtración de dicha carpeta de investigación, a través de un documento firmado por la UIF, por la cual tuvo que presentar un oficio para deslindar al coordinador de Morena sobre alguna irregularidad financiera.

No obstante, reconoció que sí existió una denuncia en contra de Mier Velazco en la UIF, y se le dio trámite como a todas las solicitudes que llegaron; asimismo, se encontraron algunos elementos para integrarla.

Añadió que se le informó al gobernador de Puebla al respecto, para que tuviera conocimiento de la problemática; atención que solían tener con todos los mandatarios en este tipo de “problemáticas”.

“Incluso en un gabinete de judicialización estuvo el tema planteado y se presentó y se le dio la vista en un acuerdo con varias instituciones respecto al caso en particular, pero no involucraba en ningún momento a Ignacio Mier. Había un cheque de 97 mil pesos, pero no tenía nada que ver con actividad ilícita de Ignacio Mier”.

Santiago Nieto Castillo