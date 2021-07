Saxofonista atacada con ácido tilda de “oportunista” a Sergio Mayer

María Elena Ríos Ortiz calificó de “oportunista” al diputado federal Sergio Mayer, quien alardeó que con su ayuda se logró la detención de quienes atacaron con ácido a la saxofonista, el 9 de septiembre de 2019.

En su cuenta de Twitter, la artista mixteca exhibió a Sergio Mayer de “sólo hacer un show” junto con Rubén Vasconcelos Méndez, el exfiscal general de Oaxaca, a quien incluso califico de “criminal”.

Y es que en el programa “De primera mano”, de Imagen Televisión, Mayer se refirió a Ríos Ortiz como violinista, y ella le corrigió la plana en la red social Twitter.

“Si de verdad me hubiese ayudado Sergio Mayer no me nombraría como ‘Violinista’, porque para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal de Vasconcelos el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista”.

María Elena Ríos Ortiz