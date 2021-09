Se aproxima la onda tropical número 29; en alerta, 28 municipios poblanos

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 11 de agosto de 2021. El gobierno de Puebla se encuentra en alerta en 28 municipios de la Sierra Nororiental, Negra y Valles centrales por las fuertes lluvias que provocarán en esas zonas, la entrada ahora de la Onda Tropical número 29 que avanza sobre el Sur de Quintana Roo y el Golfo de México.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación alertó a la población que vive en las zonas vulnerables para que tome las previsiones correspondientes y no ponga en riesgo sus vidas ni las de sus familias que habiten a orillas de cerros, laderas, barrancas, ríos y cerros; tener a la mano los números de emergencia, o marcar al 911, y seguir todas las recomendaciones de las autoridades de protección civil.

De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre este sábado 11 y domingo 12 de septiembre, se registrarán también lluvias fuertes en la ciudad de Puebla, área conurbada y la Sierra Mixteca, lugares en los que también se deben tomar previsiones.

Los 28 municipios que pueden resultar afectados de acuerdo a la Conagua y Protección Civil Federal por las torrenciales lluvias son los siguientes:

En la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Atlequizayán, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla y Zoquiapan.

En la Sierra Negra, las precipitaciones podrían tocar los municipios de Chapulco, Eloxochitlán, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Yehualtepec, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán, se precisó.

En los valles centrales los municipios de Acatzingo de Hidalgo, Aljojuca, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Cañada Morelos, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Soltepec, Tecamachalco, Tepeyahualco y Tlachichuca.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal exhorta a la ciudadanía tomar sus previsiones, a no exponerse innecesariamente, a mantener su documentación esencial a la mano y estar atentos a los medios oficiales de comunicación, así como atender las siguientes recomendaciones:

¿Qué hacer en caso de inundaciones?

Extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales, ante la baja visibilidad y la posibilidad de deslaves, no transitar en áreas inundadas, no acercarse a cables o postes que conduzcan energía eléctrica, no intentar cruzar cauces de ríos, arroyo o vados, si viaja en automóvil, extremar precauciones si transita en la serranía, brechas o caminos rurales. No intentar pasar por puentes rebasados por el agua, no restablezca la energía eléctrica hasta estar seguro de que no hay cortos circuitos.

En caso de estar cerca de laderas inestables:

• Si es peligro inminente, desaloje el área, no intente salvar sus pertenencias, usted y su familia son lo más importante.

• Considere evacuar su hogar si vive en áreas susceptibles a movimientos de ladera, de igual manera en caso de escuchar sonidos de piedras, árboles o peñascos.

• Si vive cerca de ríos o arroyos, manténgase atento a cualquier cambio en los niveles y turbulencias del agua.

• Si viaja en automóvil estar atentos a la presencia de lodo y piedras en la carretera, así como grietas.

