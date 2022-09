Se firmará acuerdo con familias de mineros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se alcanzó un acuerdo con las familias de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, y anunció que se les indemnizará con un monto mayor al convencional ante esta situación y la de pobreza que enfrentan.

Aseguró que los trabajos de rescate no han cesado, por lo que se continúa con el desfogue de agua y una vez que saquen a los trabajadores, en el lugar se hará un memorial. “Se va a dar un trato especial; no se va a parar el rescate, no se ha parado”, dijo.

🔴 #EnVivo | AMLO confirma que ya hay un acuerdo con las familias de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Se pagará "más de lo convencional" en indemnizaciones debido a las condiciones de pobreza, señala #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/TXrgdyFBFX — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) August 30, 2022

Prisión preventiva

Ante la posibilidad de que la Corte elimine la figura de la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la decisión, pero “no quiero ser cómplice”, por lo que en caso de ser cuestionado porqué salió de prisión algún delincuente tendrá que responder que fue el juez y el Poder Judicial.

“Si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana me digan ‘oiga, ¿por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir, ‘pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial’, pues sí, pero ya salió y México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, comentó.

🔴 #EnVivo | "Si los jueces ya liberan presos a diestra y sinestra, así estarían desatados", señala AMLO sobre la discusión para eliminar la #PrisiónPreventiva. Señala que Poder Judicial sigue lleno de corrupción #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/PX4HVvmpCj — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) August 30, 2022

Enfrentamientos entre CJNG y el de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los hechos violentos registrados el fin de semana en Zacatecas se debieron a enfrentamientos entre dos grupos antagónicos del CJNG y el cártel de Sinaloa, pero aseguró que su gobierno seguirá garantizando la paz y la seguridad.

🔴 #EnVivo | Sobre los hechos violentos en Zacatecas, AMLO señaló que se debieron al enfrentamiento de grupos antagónicos; aprovechó para adelantar que la reunión de seguridad del 9 de septiembre tendrá lugar en este estado. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/9zSIcU1nlG — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) August 30, 2022

“Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda, pero nosotros vamos a continuar garantizando la tranquilidad, la paz, ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el Ejército y tenemos un plan especial por estos enfrentamientos, ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones, no hay impunidad y yo voy a estar por allá”, dijo el mandatario, quien precisó que será el viernes 9 de septiembre cuando esté en el estado.

Ssa anuncia campañas de vacunación para niños

La Secretaría de Salud emprenderá campañas de recuperación de coberturas de vacunación contra diferentes enfermedades, una de estas para niños de un año con la vacuna hexavalente contra la poliomelitis, difteria, tosferina, tétanos, neumonía y meningitis del 5 al 30 de septiembre con una fase intensiva y en noviembre en fase de seguimiento hasta cerrar el año; la meta son 2.1 millones de menores.

Además, a partir del 21 de noviembre se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de 13 a 14 años o que cursan 1º o 2º de secundaria, así como mujeres cio y trans de 11 a 49 años que tengan VIH; la meta son 2.5 millones de personas.

Vacunas Covax llegarán a México en septiembre

Las 10 millones 3 mil 200 vacunas anticovid de Pfizer para niños a través del mecanismo Covax llegarán a México en septiembre, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dio a conocer los detalles del calendario.

El funcionario indicó que el primer envío constará de 3 millones 873 mil 600 dosis y llegará del 12 al 16 de septiembre; el segundo será de 3.9 millones de dosis y arribará del 18 al 23, mientras que el último envío será de 2.2 millones de vacunas y llegará al país del 26 al 30 de septiembre.

México suma 7 semanas consecutivas de reducción de covid-19

México registra siete semanas consecutivas de reducción en los casos de covid-19, con lo que se acerca a niveles mínimos que se han tenido en otros periodos de la pandemia, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Vamos en muy buen paso”, aseguró y agregó que la quinta ola se encuentra actualmente por debajo del acmé que se tuvo en la primera y está a la mitad de la intensidad a la que se llegó en ella.

Agregó que la ocupación hospitalaria va reduciéndose y actualmente registra 5% para camas generales y 3% para camas con ventilador, además de que los decesos se acercan a tener un dígito en promedio diario.

Organismo IMSS-Bienestar

Este miércoles se publicará el decreto para la creación del organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, anunció el director del Seguro Social, Zoé Robledo, quien indicó que con ello éste tendrá más capacidades “para levanta el sistema de salud” y será una institución pública con autonomía técnica.

El funcionario detalló que en Nayarit y Colima donde ya opera el IMSS-Bienestar la cobertura de especialistas llegó al 100% con la llegada de médicos cubanos y tras la contratación de médicos a través de las jornadas nacionales de reclutamiento. En Tlaxcala se llegó al 95%.

Con información de Excélsior

Te puede interesar: Cuarto Informe de Gobierno será a las cinco de la tarde: AMLO

Foto: Presidencia de la República

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com