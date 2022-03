Se impone Ley Municipal frente a Usos y Costumbres en Zacatepec

En Santa María Zacatepec se impone la Ley Orgánica Municipal frente a los sistemas normativos indígenas o “usos y costumbres” en la consulta ciudadana organizada por el Instituto Electoral del Estado (IEE), y patrocinada por la empresa Bonafont.

La jornada electoral realizada este domingo en la junta auxiliar en la participó menos del 10 por ciento del padrón nominal, tuvo como cómputo final 417 votos a favor de la elección de sus autoridades auxiliares mediante el sistema de urnas, boletos y partidos políticos; sólo 109 sufragios respaldaron que la elección fuera en asamblea y por “usos y costumbres”.

La consulta indígena con la que se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), en el que se dictaminó que se consulte a la población qué tipo de método se debe aplicar para la elección de sus autoridades, transcurrió entre inconvenientes como violaciones al proceso de convocatoria, horarios convenidos, falta de información y difusión, además no fue adecuada culturalmente.

Te compartimos: Zacatepec decidirá si se rige por Ley Orgánica Municipal o por Usos y Costumbres

Integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales que participaron como observadores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, Brigadas Internacionales de Paz, Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, lamentaron la actuación de las autoridades electorales y la intromisión de la embotelladora francesa que abasteció de forma inusual la jornada electoral, incluso regalando botellas de 150 mililitros a los funcionarios.

Los funcionarios también recibieron botellas./Foto: Kara Castillo

“Hemos observado un proceso electoral que ha violado normativas, como el no respeto de tiempos convenidos, el cierre del registro antes de la hora acordado, hostigamiento del grupo de ciudadanos al otro grupo votante y la presencia de actores que no forman parte de la consulta, como la empresa Bonafont. La mesa de elección estaba llena de botellas de esta embotelladora” Duna Manen

La coordinadora de Formación, Género e Interseccionalidad del PBI Brigadas Internacionales de Paz

Diana Figueroa Prado, integrante del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señaló que la presencia de las botellas de Bonafont en la mesa de elección como uno más de los elementos violatorio registrados, como la falta de información sobre la consulta indígena y la violación de los tiempos convenidos.

“Hay elementos que permiten suponer que el tema de la identidad indígena no se discutió por el IEE. Reprobamos la presencia de empresa Bonafont en el proceso electoral, que de alguna manera influye en el contexto en el que se está realizando esta consulta” Diana Figueroa Prado

Representante de México, Centroamérica y El Caribe

Apresuran consulta indígena, violan proceso de convocatoria

Belén Sánchez Lorenzo, presidenta de la mesa de debate en la elección indígena, reconoció públicamente al final de la consulta, que ésta no se había llevado a cabo con los tiempos establecidos, pues inició a las 10:27, cuando ésta estaba programada para las 11:00 de la mañana.

Desde antes de las 9:00 horas fue posible advertir que ciudadanos que trabajan en el Ayuntamiento, choferes y concesionarios de las rutas de transporte S-25, taxistas, comerciantes y sus familias llegaron a las sedes de la elección: la Secundaria Técnica Número 36, y la escuela Primaria Francisco Villa.

Aunque el IEE puntualizó la mecánica de participación enfatizando que “el ingreso sería desde las 8:00 am con credencial de elector, la asamblea se realizará a las 10:00 am, de encontrarse presentes el 50 por ciento más uno de la población electoral de Zacatepec, la asamblea comenzará; de no ser así, se dará un plazo de 1 hora para esperar el ingreso de más gente y las asambleas se llevarán a cabo con el número de participantes que estén. Luego de esta hora ya no ingresará nadie más”, ésta no fue respetada.

En la Secundaria Técnica Número 36, pobladores presionaron a los empleados del IEE a que no esperara la hora convenida y que fuera realizada la consulta. Personal del IEE accedió y llevó a cabo la elección unos minutos luego de las 10:00 horas, aunque pobladores seguían llegando.

En esa sede de consulta, el conteo final fue de 231 votantes, 187 a favor de la Ley Orgánica Municipal y 44 a favor de Usos y Costumbres.

En la primaria Francisco Villa, aunque no existió tal presión, el IEE comenzó el conteo de las filas de electores antes de las 10:37 de la mañana, computando el resultado de 295 votantes, 230 a favor de la Ley Orgánica Municipal y 65 a favor de los sistemas normativos indígenas.

Video: Kara Castillo

IEE hace chocar fiesta religiosa y consulta indígena

Ciudadanos entrevistados señalaron que hubo poca participación de ciudadanos no sólo debido a la falta de difusión que hizo el organismo electoral, sino porque este domingo se llevó a cabo la celebración principal del pueblo en honor a la imagen religiosa Jesús del Perdón.

Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, precisó que pese a que era una consulta indígena ésta no fue adecuada culturalmente porque este fin de semana se realiza una de las fiestas religiosas más importantes en tiempo de Cuaresma.

Explicó que al mismo tiempo de la consulta se realizaba la misa principal de esta celebración tradicional que incluye fiesta, baile, comida para los asistentes y que convoca a visitantes de otros lugares incluso del país.

Citó que además el IEE se concretó a dar información de la hora y el lugar del evento, no explicando las ventajas de votar por un sistema de elección de «usos y costumbres» o qué implicaba seguir en un modelo de la Ley Orgánica Municipal.

“La gente ya no cree en las elecciones, ni en el personal del IEE, las votaciones aquí son a la baja… por eso era importante señalar que la elección por sistema tradicional es por medio de asambleas, donde es más difícil encubrir los votos”

Flores dijo que pese a propaganda que hizo la población que está a favor de los usos tradicionales de elección y que cuenta con medios limitados, se enfrentó a la tradición religiosa que impera en la comunidad.

Resistencia contra Bonafont, referencia en AL

En marzo del 2021 en el “Encuentro Internacional de Científicos por la Vida”, académicos y activistas coincidieron en que la lucha de los pueblos originarios del Popo–Izta contra la empresa trasnacional se convirtió en un referente político en América Latina.

La toma de la embotelladora por el pueblo nahua, la defensa del agua en Santa María Zacatepec, Puebla, fue calificada también como un brazo de lucha zapatista que persiste 30 años después de su surgimiento en Chiapas.

Científicos les calificaron como “un referente” que inspira a personas en muchos países del mundo, que se mantiene en resistencia y en reclamo ante el despojo y la sobreexplotación del agua de los veneros de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl por una empresa trasnacional.

El pasado 16 de febrero, elementos de la Guardia Nacional (GN) y granaderos de la policía estatal desalojaron en la madrugada a los pobladores que desde el 22 de marzo de 2021 ocupaban la planta embotelladora de la firma francesa Bonafont, ubicada en la comunidad de Santa María Zacatepec, a la que culpan de la escasez de agua en la región por extraer más de un millón de metros cúbicos del líquido en exceso de lo que tiene permitido.

“Los Zapatistas del Agua”, como se les conoce, acusaron a los tres niveles de gobierno de violentar la autodeterminación de las comunidades originarias con la entrada de la fuerza pública a la Casa de los Pueblos, bastión de la organización de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de las organizaciones que hasta entonces habían coordinado la resistencia en defensa del agua en los ámbitos nacional e internacional.

Foto principal: Kara Castillo

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com