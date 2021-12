Segom excluiría de reubicación a grupos ambulantes que omitan información

El secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz Lepe, afirmó que las organizaciones de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Puebla se niegan a informar al Ayuntamiento cuántos son y en qué calles trabajan.

Lo anterior luego de que la Comuna capitalina pidió a las agrupaciones de vendedores una lista de sus agremiados, para formar un padrón y reagrupar a los comerciantes.

En entrevista, Cruz Lepe evitó mencionar cuáles grupos se niegan a colaborar, aunque mencionó que la Segom está «en la fecha límite» para informar sobre los ambulantes, por lo que amagó excluirlos de la reasignación de plazas.

«Los (ambulantes) que se ubican en otra área no han entregado padrones, no están haciendo caso, si ellos quieren las condiciones para espacios tendrán que entregar este padrón (…), si no entregan esta semana nos cerramos»

Jorge Cruz Lepe

Secretario de Gobernación Municipal