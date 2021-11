Seguridad de Tecamachalco, atribución de su Ayuntamiento, afirma Miguel Barbosa

El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó la vinculación a proceso de 11 policías municipales por el asesinato de tres elementos ministeriales en el municipio de Tecamachalco, hecho al que también se procesó a Alejandro Santizo, secretario de Seguridad Pública.

El mandatario, además afirmó que la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal es una atribución del Ayuntamiento municipal, y en todo caso hará una observación al Ayuntamiento que encabeza, Ignacio Mier Bañuelos.

“Es atribución del Ayuntamiento municipal, si nos piden una opinión la daremos, sino no. Estamos dando seguimiento, y daremos una observación en todo caso. Según tengo información, ayer en la noche quedaron vinculados a proceso 11 policías municipales, dado no tenían ninguna acreditación para hacerlo, eso no puede ser, no se trata de nombrar policías, darles una credencial y darles un arma. Ni entregar permisos para portar armas. Se trata que solo pueden nombrarse policías a quienes tengan las certificaciones correspondientes para ello”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla