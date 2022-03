Seguridad, movilidad y medio ambiente, temas que atender en Zona Metropolitana: Barbosa

Por la falta de recursos y planeación, no hay obras en conjunto entre Puebla y Tlaxcala, así lo afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al sostener que los problemas que más preocupan en dicha zona son: la seguridad, movilidad y medio ambiente.

Este miércoles 30 de marzo, Barbosa Huerta, junto con su homóloga de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, hicieron la instalación y primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento metropolitano Puebla-Tlaxcala.

El mandatario de Puebla reconoció que falta una planeación entre los 39 municipios que comprenden la Zona Metropolitana, así como los gobiernos Estatal y Federal para solucionar los problemas que se enfrentan.

Agregó que la seguridad es uno de los temas más importantes, ya que ambas entidades comparten alta incidencia delictiva, “los delincuentes que cometen delitos en Puebla se van a Tlaxcala y viceversa”.

En cuanto al tema de movilidad, Barbosa Huerta dijo que debe resolverse la situación de los transportistas, quienes, de manera irregular, invaden las rutas en ambas entidades.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que, otro de los puntos para abordar, es el medio ambiente, debido a la contaminación del Río Atoyac, así como la salud en las zonas colindantes, “¿dónde se atiende la gente que vive en los límites de cada estado, en Tlaxcala o en Puebla?”

“Todo esto transita sin que tengamos forma de resolverlo, por falta de recursos, ¿qué obra tenemos ejecutada hoy con recursos mixtos de Puebla y Tlaxcala?, ninguna, porque no hay un plan para este fin”.

Barbosa Huerta aprovechó su mensaje para manifestarse contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), debido a que en los últimos tres años no ha tenido la mejor relación.

“No he tenido la mejor experiencia en relación con la Sedatu, punto, porque vinieron hacer obras electorales en Puebla que no terminaron bien y eso por hacer caprichos, no lo hagan”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla