Sergio Céspedes deslinda a Morena de las anomalías de Claudia Rivera en su gobierno

El coordinador de Morena en el Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, deslindó a su partido de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró anomalías por 780 millones de pesos durante su segundo año de gobierno.

Lo anterior, al señalar que los institutos políticos “no son culpables” del actuar de sus funcionarios públicos, pues Rivera Vivanco obtuvo el cargo, luego de competir en 2018 abanderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Afirmó que la exalcaldesa deberá “asumir sus responsabilidades”, tras desestimar una afectación al partido por las anomalías y constantes críticas al desempeño de la morenista.

“No claro que no, los partidos no son culpables del actuar de los ciudadanos, todo el mundo, presidentas y presidentes son responsables del actuar de ellos y son ejercicios convalidados por un cuerpo colegiado, como es un Cabildo”.

La investigación a Rivera Vivanco no está relacionada con la salida del auditor superior, aseguró Céspedes Peregrina, luego de que el titular de la ASE fue suspendido el pasado 14 de febrero y detenido 10 días después, por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

El presidente del Congreso que es un asunto “técnico”, por lo que seguirá la fiscalización de recursos en los municipios.

Afirmó que el personal de la ASE “está trabajando a marchas forzada para recuperar el tiempo”, pues la auditoría de las cuentas públicas presentó retrasos desde 2019

Por su parte, la coordinadora de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, aseguró que los señalamientos contra Rivera Vivanco no afectarán “al movimiento”, tras jactarse que ella logró ganar en las urnas, contrario a la exalcaldesa.

La legisladora aseguró que la población “sabe discernir” entre los perfiles y los institutos políticos, por lo que pidió excluir de las votaciones a militantes que no tuvieron resultados cuando ocuparon un cargo público.

“No, yo siento que no afecta, tan no afecta que siempre he sido crítica de lo que se hace bien y lo que se hace mal, tan no podría afectar que yo soy un ejemplo de ello, la presidenta perdió la capital por un gran margen y yo gané mi distrito en reelección”.

Nora Merino Escamilla

Diputada