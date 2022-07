Sergio Salomón toma la palabra a Barbosa y va por la candidatura

Por Anaid Piñas y Jesús Arróniz

No pasaron ni 24 horas para que un morenista, del círculo cercano del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, le tomara la palabra y anunciara sus intenciones de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura en 2024; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente del Congreso del Estado, anunció su intención.

En entrevista, el exalcalde de Tepeaca dijo que su pronunciamiento nació de la petición de la ciudadanía “para que siga incidiendo en la vida pública y política de Puebla”; además, será respetuoso de los tiempos electorales y no realizará giras para promover su imagen en la entidad.

Añadió que también lo realizó tras la solicitud del mandatario Miguel Barbosa Huerta, que el lunes pasado llamó a los aspirantes a hacer públicas sus aspiraciones políticas para el proceso electoral 2024 y “promocionarse en el marco de la ley”.

El también coordinador de la bancada de Morena en el Legislativo, coincidió con el senador Alejandro Armenta Mier, otro morenista que hizo público su interés por la misma candidatura, quien recomendó a los aspirantes comunicarse con el gobernador y pedirle un consejo u opinión al respecto.

No obstante, Céspedes Peregrina reconoció que, hasta el momento, no ha tenido ningún acercamiento con Barbosa Huerta para comunicarle sus intenciones, pero afirmó que buscará su respaldo hasta que los tiempos electorales lo permitan.

Además, a pesar de su pasado priista, señaló que está comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hay gente al interior del partido que lo apoya y confía en su trabajo.

“Hoy soy diputado por el partido Morena, en una contienda electoral en tierra. Fui a las urnas por el partido y gracias a Dios fui el diputado más votado. Eso me permite decir que he trabajado de la mano, he logrado convencer a la gente que inició el partido y que me ha permitido mantenerme con ellos y siguen confiando en mí”