Sigo firme en el Senado, asegura Ricardo Monreal

Por Neldy San Martín

Ciudad de México. Ricardo Monreal dijo que se mantiene firme como coordinador de Morena en el Senado, a menos que sus compañeros decidan revocarle el mandato, luego de rumores sobre una supuesta intención de removerlo.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, Monreal fue cuestionado sobre unos supuestos dichos de Germán Martínez en el programa de Ciro Gómez Leyva, que en realidad no realizó; sobre una supuesta lista para ratificarlo como líder de la bancada, a lo que el legislador zacatecano respondió:

“Me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, pero yo estoy sometido a la aceptación; no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así es que no es extraño» «Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ricardo Monreal

-“¿Se mantiene firme, entonces, como coordinador, para el próximo periodo?”, insistió la reportera.

“Sí, claro, me mantengo si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no, que revoquen mi mandato”, aseguró el morenista.

Germán Martínez evitar postura en entrevista

En el programa de Ciro Por La Mañana en Radio Fórmula, el conductor Manuel Feregrino le preguntó al senador morenista Germán Martínez, habitual invitado del programa, si le habían pedido su firma para “cuestionar su coordinación”.

Pero Germán Martínez no responde si es cierto o falso y se limita a decir que:

“Al inicio de una legislatura es un tanto tradicional que se ratifique la confianza de los coordinadores en general” “Si yo le ratifico mi confianza, y además se votará por la Mesa Directiva, habrá una mujer” Germán Martínez

Diálogo con coordinadores de otros grupos parlamentarios

El senador también informó que dialoga con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios para que, en la primera sesión del próximo periodo ordinario, se apruebe la Ley Federal de Revocación Mandato.

Sobre ese tema, aseguró que la propuesta que se planteó en la Cámara de Diputados para que los partidos políticos puedan solicitar la revocación de mandato no complicará las negociaciones sobre el proyecto.

“Aquí intentaremos llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios y espero que sea el primer asunto que tratemos en el periodo de sesiones, que inicia el primero de septiembre” Germán Martínez

