Sin la presencia de AMLO, realizan la Mañanera en Chiapas

La Presidencia de la República programó para este viernes 27 de agosto la realización de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Al inicio de la Mañanera, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, informó que maestros bloquearon el acceso al cuartel militar donde se realizaría la conferencia matutina.

Por lo anterior, Andrés Manuel López Obrador permaneció en el vehículo que lo transportaba en protesta por el bloqueo; al fondo se escuchaban consignas de los maestros.

“Antes de arribar el ciudadano presidente bloquearon la entrada principal de la sección séptima de la región militar, aquí de Chiapas y de Tabasco; y el presidente está dialogando con la sección siete del magisterio, la coordinadora, por eso no está con nosotros” Rutilio Escandón

Así que el gobernador inició la Mañanera sin la presencia del presidente; informó sobre el combate al COVID-19 y a la inseguridad en el estado, entre otros asuntos.

Cincuenta minutos después

Cincuenta minutos después de iniciada la Mañanera, López Obrador mandó un mensaje, vía teléfono celular, desde el vehículo en el que se quedó varado por el bloqueo.

“Me da gusto poder comunicarme con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta Mañanera… yo estaba a punto de llegar a este cuartel militar en Tuxtla, pero a la entrada un grupo de maestros de la CNTE nos impidieron la entrada” Andrés Manuel López Obrador

López Obrador lamentó el bloqueo de los maestros “bajo el condicionamiento que tenía que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas”.

Rechazó la presión de los maestros: “esto no lo puedo permitir, porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie” y decidió permanecer en el vehículo que los transportaba.

“No voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos; este, podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta”, expresó en la videollamada.

Para finalizar, le pareció simbólico estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someterse a chantajes y resistir: “esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia”.

Diálogo, tolerancia y civilidad

Antes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, lamentó la ausencia del presidente en la Mañanera por el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Confirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de AMLO, ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y la civilidad.

“En este gobierno democrático no hay represión, las convicciones democráticas y los valores que nos guían, que nos mueven, a reiterar que son el diálogo, el respeto y la tolerancia las mejores vías para dirimir las diferencias” Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad siguió con la agenda habitual de las Mañaneras, sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

#ConferenciaPresidente desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Viernes 27 de agosto de 2021 https://t.co/RALBApFwrs August 27, 2021

