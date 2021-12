Sin un acuerdo sobre nueva ley, habrá paro de transportes 24 hrs en Puebla

Los transportistas de Puebla amagaron con un paro de labores, después de que acusaron que la ley de Transporte que aprobaron los diputados en el Congreso del Estado no tomó en cuenta la opinión de los concesionarios para hacer adecuaciones en materia de seguridad y modernización; además, sólo beneficia al sistema RUTA.

En rueda de prensa, señalaron que en caso de no llegar a acuerdos para modificar algunos aspectos de la ley ya promulgada, el paro laboral sería de 24 horas, por lo que la ciudad se quedaría sin transporte público.

Samuel Méndez Díaz, vicepresidente de la Unión de Transportistas, señaló que le presentarán un plan de negocios el día de mañana a la Secretaría de Transporte, debido a que no cuentan con los recursos para cumplir con las nuevas disposiciones, situación a la que se enfrentaron desde octubre de 2019, cuando se realizó el aumento a la tarifa del pasaje.

«El aumento del pasaje no nos sirvió para nada. Tenemos una tarifa de 6.22 y 6.72 pesos, en realidad no es de 8.0 pesos y 8.50. Aparte nos genera un descontrol porque no tenemos un control de los usuarios que son estudiantes o de la tercera edad».