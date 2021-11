Sinovac y Sinopharm, válidas para entrar a Reino Unido

Por Agencia Xinhua

Londres. El Gobierno británico dijo que reconocerá las vacunas contra la covid-19 en la Lista de Uso de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a finales de este mes, y que añadirá a las vacunas Sinovac y Sinopharm de China producidas en Beijing a la lista de vacunas aprobadas por el país para los viajeros entrantes.

El cambio, que entrará en vigor a partir del 22 de noviembre, significa que los viajeros que hayan recibido estas dos vacunas se considerarán totalmente vacunados en Reino Unido.

La vacuna Covaxin de India también se incluye en la lista actualizada de vacunas aprobadas en Reino Unido.

Los pasajeros que lleguen a Reino Unido, después de haber sido totalmente vacunados y haber recibido su certificado de vacunación de uno de los más de 135 países y territorios aprobados, ya no tienen que realizarse una prueba antes a la salida, una prueba del octavo día o autoaislarse a su llegada.

Aquellos que tengan una prueba de vacunación de un país o territorio que no esté en la lista, o con una vacuna que no esté en la lista, deben seguir las normas para las personas que no califican como totalmente vacunadas.

La lista de vacunas aprobadas actualmente incluye a:

Pfizer BioNTech

Oxford AstraZeneca (incluida Covishield)

Moderna

Janssen (J&J).

A partir del 22 de noviembre

Además, el Gobierno británico ha dicho que, a partir del 22 de noviembre, todos los menores de 18 años que viajen a Inglaterra serán tratados como totalmente vacunados en la frontera y estarán exentos de los requisitos de autoaislamiento a la llegada, de las pruebas del octavo día y de las pruebas previas a la salida.

Sólo tendrán que someterse a una prueba posterior a la llegada y a una prueba PCR gratuita de confirmación si dan positivo.

El Departamento de Transporte británico dijo que las normas de viaje se simplifican aún más, ya que todos los menores de 18 años serán tratados como totalmente vacunados en la frontera y podrán entrar en Inglaterra sin autoaislarse a su llegada.

Viajes internacionales

El secretario de Transporte británico, Grant Shapps, dijo que el anuncio marca el siguiente paso en el reinicio de los viajes internacionales.

Más de 87 por ciento de las personas de 12 años o más en el país ha recibido su primera dosis de la vacuna y más de 79 por ciento ha recibido las dos dosis, señalan las últimas cifras. Al mismo tiempo, más de 17 por ciento ha recibido las dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

