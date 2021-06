Socavón sería por gasoducto del Proyecto Integral Morelos

Por Kara Castillo

Ambientalistas y defensores del territorio de Morelos, Puebla y Tlaxcala denunciaron que el socavón generado el pasado 29 de mayo; en la comunidad de Santa María Zacatepec, es resultado de la instalación del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

En un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, afirmó que las causas del hundimiento pueden ser la sobreexplotación de mantos acuíferos en la zona; por parte del parque industrial Ciudad Textil, Mercatus, Bonafont y otras empresas instaladas en el municipio Juan C. Bonilla de Puebla; así como la posible descarga clandestina de los parques industriales en el territorio nahua.

“El pasado 14 de mayo la termoeléctrica de Huexca volvió a tronar y dejar de realizar pruebas; momentos después se escuchó decir a ingenieros de la planta ‘esa madre no queda, ya no sirve. Si se repara, les advierto que ya no va a funcionar bien’. Posterior a ese día han cesado las pruebas, entrando y saliendo camiones grandes que sacan y traen piezas para tratar de reparar lo irreparable”