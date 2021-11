Solicitará Eduardo Rivera casi 15 millones de pesos para Puebla

Por unanimidad, las y los regidores del Cabildo autorizaron que el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, solicite 14 millones 981 mil 875 pesos de apoyo financiero no regularizable al gobierno del estado para que se puedan realizar las acciones que el Ayuntamiento tiene proyectados.

Lo anterior, derivado de la falta de recursos entregados por la administración anterior, que era encabezada por Claudia Rivera Vivanco.

En sesión ordinaria, las regidoras Ana María Jiménez Ortiz y Susana del Carmen Riestra Piña, integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron el punto de acuerdo con el que autorizaron que el edil y la tesorera municipal, María Isabel García, firmen un convenio con la Secretaria de Planeación y Finanzas estatal para fortalecer de forma financiera al municipio.

En su participación, Susana Riestra dijo que los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento son insuficientes, por lo que será necesario impulsar todas las acciones pertinentes.

A pesar de que los regidores morenistas, en voz del regidor Leobardo Rodríguez Juárez, señalaron que era falso que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco dejara recursos insuficientes para trabajar, votaron a favor.

Hace un mes, Eduardo Rivera señaló que la anterior administración dejó un déficit financiero de 21.5 millones de pesos en el Ayuntamiento, pues se gastó el fondo para contingencias de 41 millones y dejó sin recurso libre a la Comuna.

A un mes de gestión, la regidora Alicia Chida Gallardo solicitó licencia por tiempo indefinido para ausentarse del Cabildo por motivos personales, por lo que su petición fue aprobada por mayoría de votos.

Por su parte, el regidor Carlos Montiel Solana agradeció el tiempo y disposición que dedicó la Chida Gallardo al Ayuntamiento de Puebla. También le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Por su parte, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, dijo que fue un gusto tenerla como compañera de trabajo y felicitó a la regidora por su entrega en el desempeño de sus funciones en el Cabildo.

Sin embargo, sus compañeras dejaron entrever que su salida del Cabildo fue por presiones externas y no por iniciativa propia.

María Dolores Cervantes Moctezuma justificó su abstención al decirse cercana de Alicia Chida, quien en su actuar y hablar ha demostrado que le apasiona estar en el Ayuntamiento de Puebla y puede abonar mucho a la ciudad.

“Ayer yo firmé contra cierta violencia psicológica. A veces no decimos lo que realmente está pasando detrás. Yo debo de ser congruente, porque en su sentir y en lo platicado con ella, yo siento que no quiere dejar esto, pero a veces no expresamos lo que pasa detrás de nosotros”, compartió.

María Dolores Cervantes Moctezuma

Regidora