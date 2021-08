Soy inocente y víctima de persecución: Toledo, a un día de la discusión de su desafuero

A horas que se discuta el desafuero de Mauricio Toledo —además del de Saúl Huerta— por el Congreso de la Unión, el diputado del PT aseguró que es inocente de todo lo que se le señala y expresó que la víctima, de persecución política, es él.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el actual diputado y quien también ganó los comicios para permanecer en la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura, dijo que el proceso por el que se ha llegado a la víspera de su posible desafuero ha estado lleno de irregularidades.

“En principio, manifiesto que soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quien me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”.

Mauricio Toledo