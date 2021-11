Spider-Man: No Way Home revela más villanos en nuevo póster

Después de varios rumores y filtraciones, por fin Sony Pictures presentó el pasado domingo el nuevo póster de Spider-Man: No Way Home. A pesar de que esto cumplió el deseo de muchos fans, todavía hay preguntas por responder. Sin embargo, es probable que todas las dudas se resuelvan hasta el estreno de la nueva película del trepamuros.

En el nuevo póster oficial de Spider-Man: No Way Home se observa al superhéroe en batalla contra Doctor Octopus. La imagen es similar a las ya vistas en el primer tráiler oficial de la cinta. Pero lo que más inquieta a los fanáticos son los detalles que pasan desapercibidos a primera vista. Por ejemplo, finalmente vemos la silueta del Duende Verde a lo lejos, sobre su típico aeroplaneador.

El traje de este supervillano parece ser el mismo que usó Willem Dafoe en la película de Sam Raimi del 2022. Además, con el póster de Spider-Man: No Way Home se puede intuir la presencia del Hombre de Arena en forma de partículas de polvo y de Electro referido en un gran rayo. La idea reforzaría el rumor de que la cinta presentaría a 5 villanos para spider.

Aún se espera que Sony y Marvel estrenen un segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home tras el estreno de “Eternals”. A pesar de los rumores, la existencia del “Spider Verse” todavía no está confirmada por ninguno de los estudios. Nadie sabe con certeza si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán junto a Tom Holland, cada uno dentro de su respectiva versión del trepamuros.

Spider-Man: No Way Home mantiene su fecha de estreno en cines para el 17 de diciembre de 2021. Será hasta entonces cuando todas las incógnitas en torno a esta cinta se resuelvan.

Foto: Agencias

