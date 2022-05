SRE condena la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akle; exige investigación

El Gobierno de México condenó el uso de la violencia por parte de la policía de Israel, en el funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, el pasado viernes 13 de mayo en Jerusalén Oriental.

Durante la caravana que transportó el féretro de la periodista de la cadena de televisión qatarí Al Yazeera, policías de Israel enmascarados golpearon a las decenas de palestinos que se encontraban en el lugar, lo que provocó que el ataúd de la reportera estuviera a punto de caerse al suelo.

La periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh fue asesinada por las fuerzas de ocupación israelíes, portaba el chaleco de prensa. Durante el funeral atacó a las personas que cargaban el ataúd https://t.co/SqMCJEdgqr — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) May 13, 2022

Mediante un hilo de Twitter publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la noche del domingo, México exigió “una investigación inmediata, exhaustiva e independiente del asesinato de la destacada periodista” y expresó “sus condolencias y solidaridad con el pueblo palestino”.

El Gobierno de México, a través @SRE_mx, condena el uso de violencia por parte de la policía israelí en el funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, en Jerusalén Oriental. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 16, 2022

Shireen Abu Akleh fue asesinada el pasado 11 de mayo de un disparo en la cabeza, mientras se encontraba en un campo de refugiados de la ciudad cisjordana de Yenín, cubriendo los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes.

Palestina e Israel han cruzado acusaciones por el asesinato de la periodista, quien al momento de recibir el disparo portaba un casco y un chaleco antibalas con la palabra “prensa”, que la acreditaba como reportera.

“Shireen fue una voz muy importante en el mundo árabe, muy importante en Palestina“, aseguró Dima Khatib, directora general de los canales de AJ+.

Se desestiman las versiones que ha dado Israel sobre el asesinato, en las que incluso apunta a las milicias palestinas.

Se destaca que la historia sobre la muerte de Shireen la han cambiado al menos cuatro veces y, en todas, se ha liberado de responsabilidad al Ejército de Israel. No obstante, hay una organización israelí llamada B’Tselem que fue al sitio en donde Shireen fue asesinada y aclaró que “no pudo haber sido ningún palestino”.

Las imágenes de Shireen tendida en el suelo mientras una de sus compañeras intenta acercarse a auxiliarla en medio de una lluvia de balazos le dieron la vuelta al mundo. La bala la alcanzó justo en el único sitio que no le cubría el caso: detrás de la oreja.

Dima Khatib explicó, también reportero, que eso solo pudo hacerlo un francotirador. “Fue un crimen atroz, para nosotros un crimen de guerra”.

Sobre las cargas policiales de Israel durante el cortejo fúnebre de la periodista, Khatib dijo que los policías secuestraron su cadáver para no permitir que hubiera una caravana que la llevara hasta la Iglesia. Shireen era cristiana-palestina.

Destacó que los policías no permitieron, durante algunos minutos, que el hermano de Shireen se acercara al vehículo en donde permanecía el ataúd. No obstante, era tanta la cantidad de gente, que las autoridades israelíes no lograron frenar la ceremonia que le habían preparado.

“No quieren dejar que ni siquiera tenga paz esa periodista que asesinaron”, aseguró.

El pasado sábado, la policía israelí anunció la apertura de una investigación sobre lo ocurrido el viernes, “para determinar las circunstancias” de los hechos.

