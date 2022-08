Tras liberación de presunto feminicida, madre de Mariana exige justicia

«Ya no se cree en la justicia» afirmó entre lágrimas, Esmeralda Soto, quien el pasado 12 de agosto fue notificada de la liberación de José de Jesús N, uno de los presuntos asesinos de su hija Mariana Fuentes Soto.

A unas semanas de cumplirse cinco años del asesinato de su hija, y después de la liberación de uno de los presuntos culpables, Esmeralda se manifestó en inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia y denunció que fue víctima de amenazas.

“Me hablaron que no viniera a decir nada a los medios, desgraciadamente no guardé el número, pero era un número que en el teléfono me salía como desconocido. El mensaje fue ayer (sábado). Me pidieron que no asistiera (a Fiscalía)”

Esmeralda Soto