Tras pérdida de su candidatura, Emilio Maurer hace berrinche y “quema” a Morena

La relación se quebró entre Emilio Maurer, diputado local y ahora excandidato de Morena para repetir en el Congreso, y dicho partido, luego de que Maurer perdió su candidatura. El también exdueño del Puebla se ha dedicado a quemar al partido, sus prácticas y hasta insultar a los líderes estatales.

Este pasaje comenzó el fin de semana, cuando se anunció que Morena había faltado a los requisitos de paridad de género y por ello tenía que quitar algunos de sus candidatos y sustituirlos por candidatas. Maurer fue uno de los sacrificados.

Luego de que le quitaron su candidatura al Distrito 11 local, el actual diputado explotó en contra de Morena y sus dirigentes estatales, Edgar Garmendia de los Santos y Carlos Evangelista.

Los reclamos de Maurer comenzaron con un video que publicó en sus redes sociales, en el que anunciaba que dejaba de ser candidato.

“Hoy lamentó mirar lo que sucede en Puebla, en un partido como Morena, del que no me asumo porque no soy militante, pero le otorgue mi confianza. Les regreso su candidatura pero no mi lealtad”. Emilio Maurer

Además, expresó que al interior del partido Morena existen “guerras de ambición y poder”, y dijo que regresará al Congreso a terminar su ciclo:

“Yo no negocio candidaturas ni me presto a sus simulaciones. La ambición siempre desnuda la mediocridad de los hampones políticos. Han corrompido al movimiento. Sus guerras de ambiciones internas los llevarán a enfrentar el juicio de todos los poblanos”. Emilio Maurer

"Puebla no merece la simulación de ustedes, los que abanderan la traición y la corrupción, con el engaño de la falsa transformación."

Video completo 👇https://t.co/OfWv8sUvt4 pic.twitter.com/uwGARw0ZIk — Emilio Ernesto Maurer Espinosa (@emilio_maurer) May 9, 2021

Exhibe al partido e insulta a los líderes

Después de su video, Emilio Maurer dio una entrevista para un medio local, en donde despotricó en contra del partido y ventiló algunas de las prácticas de los dirigentes:

“Edgar Garmendia y Carlos Evangelista han secuestrado a Morena, son unos pillos, ponen y quitan a quien quieren. Además de pillos son pendejos”. Emilio Maurer

De acuerdo con Maurer, Garmendia, quien tiene el puesto de secretario con funciones de presidente, y Evangelista, miembro de la mesa de selección de candidaturas a nivel nacional, desconocen los estatutos internos del partido pues querían competir en coalición con el PT y Nueva Alianza; sin embargo, no pueden competir junto a Nueva Alianza.

“Yo estaba registrado por nueva alianza, era la coalición Morena, PT y Nueva Alianza. Mandan esa coalición y el Instituto Estatal Electoral (IEE) no la acepta. Como no les admitieron eso, me dijeron iba sólo por Morena, pero no contemplaron el tema de la equidad; pillos y pendejos. “Después, Garmendia y Evangelista decidieron, sin preguntarme, que fuera candidato de Nueva Alianza. Ellos deciden candidatos en otros partidos”. Emilio Maurer

Emilio Maurer cerró la entrevista diciendo que a la fecha sigue sigo siendo candidato, pues no le han hecho el retiro de candidatura formal y hasta contó que Garmendia y Evangelista “estaban escondidos en una casita registrando candidatos”: