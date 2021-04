Tuiteratura: ¿rival o aliado de la minificción?

¿Alguna vez creíste leer literatura en Twitter? ¿O sabes qué onda con la minificción? Comencemos con lo más simple, la belleza de un glosario coloquial: para fines prácticos la Tuiteratura es la literatura que ha surgido dentro de la red social Twitter y la minificción es un género literario de relatos breves.

Es justo la brevedad lo que conecta a la Tuiteratura con la minificción.

¿Cómo surge la Tuiteratura?

No es ninguna novedad que la plataforma de Twitter siempre ha tenido restricciones en cuanto a la cantidad de caracteres por publicación, antes solían ser solo 140 caracteres los permitidos. Ahora ya se han mothernizado: puedes crear “hilos” que conectan varios posts para dar una secuencia organizada, puedes agregar fotos y videos, seguir tendencias en vivo, crear/seguir listas/temas personalizados, e incluso ya cuenta con este formato de stories efímeras popularizado por Instagram.

Etimología de Twitterature (inglés)

Lo más innovador de esta red social es el uso que la gente le da para crear estas mezclas maravillosas como la Tuiteratura. De acuerdo a Cecilia Colón (que a su vez cita a Alberto Chimal y a Enrique Sánchez Hernani) hay una discrepancia de cómo surge esta tendencia:

Chimal comenta que el término aparece por primera vez a finales de 2009 en Twitterature: The World’s Greatest Books in Tweenty Tweets or Less de Aciman y Rensin; mientras que Sánchez Hernani cuenta sobre un libro de julio 2009 de Matt Stewart llamado La revolución francesa, quien al no encontrar una editorial que lo publicase, lo publicó por su cuenta en su perfil de Twitter, en alrededor de tres mil 700 tuits.

Estamos hablando de 2009, es decir más de una década, ¿cómo es que apenas me voy enterando de que existe una cosa llamada Tuiteratura? No es tan alocado descubrir estos términos apenas ahora. Desde la época de las vanguardias del siglo veinte comenzó una tendencia por los textos breves y la minificción, un género literario que ha despertado mucha polémica y curiosidad desde sus inicios.

Tuiteratura y Minificción: ¿amigos o enemigos?

La minificción comprende relatos que se valen de los aspectos de la brevedad para crear atmósferas, personajes, ambientes, sentimientos, encrucijadas, a través de unas cuantas líneas. Es lógico que en Twitter iba a encontrar donde hacer nido.

Para algunos masters clavados en la literatura y sus tecnicidades, la minificción es un género riguroso que requiere de mucha profundidad, mucha prueba y error, alto manejo del lenguaje, donde toda palabra es incidental.

Sin embargo, las redes sociales nos han demostrado que la combinación de auto-reinvención y un foro sinfín son elementos clave para la proliferación de voces múltiples sin cauce (lo que no es más que decir que la gente se siente con más libertad de expresar lo que realmente piensa ya que internet ofrece un halo de anonimato seguro).

Esto para la minificción implica que su uso ha sido vulgarizado (tanto en el sentido ordinario como en el sentido popular de la palabra), es decir que está al alcance de cualquiera, ya sea para leerla o escribirla.

A grandes rasgos es un aporte genial, ya que Twitter genera contenido literario de interés popular (cosa inusual), aunque un “desprestigio” para la minificción que de por sí carga con estigmas que cuestionan su posición como género y que atraviesa muchas lupas de inspección de descarte.

A mí parecer: si bien la Tuiteratura surge en Twitter y puede componerse tanto de libros completos vaciados en tuits, como de tuits literarios, como de minificciones; aunque no hay que confundir (por nada de nada del mundo) un tuit motivacional con una minificción.

Mi top de Tuiteratura

A continuación, te presento algunos tuiteratos y cuentas dedicadas a la minificción de mi cava personal:

1. Nagore Suárez @NagoreSuarez Española de 27 año, autora del libro Música de los huesos. Con un toque interesante en cada tuit, vayan a leer sus tejidos en Twitter. Parece que tiene una dedicatoria. Había dos paginas al principio que estaban pegadas (el pobre libro se cae a cachos) y por eso no lo había visto antes: pic.twitter.com/OZszguoCxG — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) February 16, 2021

2. José Luis Zárate @joseluiszarate (Vaya acostumbrándose a ver este nombre en mis tops referentes a literatura contemporánea) Zárate es un máster de muchos aspectos literarios, y dentro de la minificción no podía faltar. Síguelo en Twitter o Facebook para leer sus relatos breves, con mucho humor e ingenio.

CÓMO ESCRIBIR UN MICRORELATO EN 10 PASOS

No utilice 9 de esos pasos. CÓMO ESCRIBIR UN MICRORELATO EN 10 PASOS

No utilice 9 de esos pasos pic.twitter.com/s3tSUdM86W — Jose Luis Zarate (@joseluiszarate) April 7, 2021

También te puede interesar: Inicia el Festival de Minificción en Puebla