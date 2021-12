Un tranvía llamado fracaso

Texto: Alexis Lira Reyes/Fotos: Humberto Aguirre

Un par de trabajadores, mochila en mano, se abrazan al término de una de sus últimas jornadas en el Tren Turístico Puebla-Cholula que a una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora comenzó su recorrido el 23 de enero de 2017, y llega a su fin el último día de diciembre de 2021.

A través de los cristales de la estación la imagen de los trabajadores huele a despedida, a incertidumbre, y contrasta con el mar de familias que descienden de taxis, de niños que corrían para formarse en la larga fila de la Terminal Puebla, a un costado del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, para alcanzar lugar y disfrutar, la mayoría por primera vez, del antepenúltimo día de corridas del tranvía.

El 23 de diciembre el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la suspensión temporal de los viajes para el primer día de enero de 2022, después de que un dictamen técnico concluyera que el proyecto morenovallista no era viable ni en lo económico ni en lo turístico.

Tres días antes de la suspensión, los trabajadores dijeron no saber qué sucederá con los puestos que tienen desde hace casi cinco años y con el cual sostenían económicamente a sus familias.

Para Benjamín, uno de los 12 empleados que se encargan de detener el tráfico cuando pasa el tren, la situación es preocupante. Nada le ha informado sobre su futuro la empresa que lo contrató, Operadora de Ferrocarriles Mercurio (OFM), vinculada a Florencia Serranía Soto, exdirectora del Metro de la Ciudad de México, cuando se derrumbó la Línea 12.

«Hasta ahorita no nos han dado ninguna instrucción. Trabajaremos hasta el 31, pero me siento triste, más que nada porque es mi sustento, a parte del tiempo que llevo trabajando aquí, pero siempre digo que se cierra una puerta y se abre otra»

Eduardo, quien labora como guardia de seguridad las 24 horas desde hace nueve meses, teme que por el cierre del tren su empresa, con sede en Aguascalientes, lo reubique junto con sus siete compañeros, ya sea en dicho estado o en la Ciudad de México.

«Si desaparece el tren, desaparecemos todos. Hay una opción allá en Aguascalientes y en Ciudad de México, pero nadie va a querer irse, yo no lo haré, aquí tengo a toda mi familia, mi esposa y mis hijos (…), a ver si nos vuelven a contratar o buscaré otro trabajo igual de seguridad aquí en Puebla, porque no sé qué vaya a pasar con nosotros»

A través de la ventana, como un preludio, con su manita una menor le decía adiós al tren que en una de sus últimas corridas iba atiborrado de personas, en su mayoría poblanos, que aprovecharon el anuncio del cierre para disfrutar por primera y última vez del recorrido.

El viaje, al principio, fue casi en un silencio apenas roto por murmullos de quienes alcanzaron sitio en las ventanillas. Luego, el aburrimiento. Los usuarios fueron despegando su mirada de las ventanas para ver videos en Instagram y Facebook o platicar con sus familiares.

Afuera, unidades habitacionales, espacios áridos y terrenos baldíos. La bocina anunciaba las estaciones intermedias del Mercado Hidalgo y Momoxpan y daba a entender que habría una parada de descanso, sin embargo, el tranvía pasó de largo por ambas estaciones que permanecían inhabilitadas.

Tras media hora de recorrido, cerca de las 9 horas, los primeros turistas llegaron a la terminal de San Pedro Cholula que como la de Puebla los recibía con instalaciones impecables y una leve neblina que bajaba al Pueblo Mágico.

Sin embargo, los puestos y los restaurantes lucían cerrados, y la ciudad toda ofrecía pocas actividades para la gente que deseaba desayunar antes de visitar el Zócalo o subir a la pirámide.

María de Los Ángeles, visitante tlaxcalteca, consideró que al proyecto le hizo falta un mejor trabajo de las autoridades estatales y municipales encargadas del turismo.

«El tren es fabuloso, pero me apena que lo hayan desperdiciado así. Llegamos temprano a Cholula y no hay nada para desayunar, todos los locales esperan abrir en los horarios comerciales, y eso es un problema para gente de edad avanzada, como yo, que no puede caminar mucho para encontrar un lugar para comer. No hay coordinación entre las autoridades municipales»